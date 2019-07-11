Происшествия
Десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взяткиИзвестия 06:40
Десять сотрудников Домодедовской таможни задержаны по подозрению во взяточничестве. Некоторые из них отправлены под стражу, некоторые — под домашний арест, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева в четверг, 11 июля. Должности подозреваемых пока не называются, передает ТАСС.
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Политика
Рада одобрила принудительную химическую кастрацию педофилов
Верховная рада в четверг одобрила законопроект, который предусматривает введение на Украине принудительной химической кастрации педофилов и создание открытого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 09:01
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Здоровье
Половина новых лекарств оказалась не лучше старых, выяснили ученые
Примерно половина "инновационных" лекарств, появляющихся в аптеках европейских стран сегодня, оказалась ничем не лучше старых препаратов, которые они заменяют в продаже.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
56-летняя Алена Свиридова продемонстрировала фигуру в бикини
В настоящее время артистка находится на отдыхе в Керчи. Во время отпуска она встала на SUP-борд и восхитила фолловеров шикарной фигурой.
Обновлено в 09:18
Политика
Транспортный аналитик оценил значимость трассы «Меридиан»
Обновлено в 09:24
Происшествия
Один из ключевых менеджеров покидает АСВ
Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников решил покинуть свой пост с 22 июля, сообщило АСВ.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Обновлено в 08:02
Наука
Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра
Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено в 07:14
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Политика
Латвия выразила России протест из-за салюта
Отмечается, что Латвия не оценила запланированный на 13 октября в Москве салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 08:54
Политика
Депутаты приняли решение об отставке главы Счетной палаты
Обновлено в 09:08
Космос
Появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
На YouTube опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega c военным спутником ОАЭ на борту.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Российский военный корабль зашёл в зону учений НАТО и Украины
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия
В Татарстане возбудили дело о рабском труде в семье полицейских
В Татарстане возбуждено уголовное дело о похищении местного жителя Идриса Садыкова неустановленными лицами.
Обновлено в 09:50
Экономика
В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго
Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.
Обновлено в 07:18
Транспорт
В выходные в центре Москвы перекроют часть улиц
Столичные власти перекроют в выходные часть улиц в центре Москвы, в том числе в ночное время, для проведения дня московского транспорта, ночных забега и велофестиваля.
Обновлено в 10:08
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту пожара на ТЭЦ в Мытищах
Следственный комитет (СК) РФ по Московской области возбудил уголовное дело по факту крупного пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщили РАПСИ в пресс-службе СК России.
Обновлено в 09:38
Политика
Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине
Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Кейт Миддлтон побывали с детьми на турнире по поло
Кейт Миддлтон взяла на мероприятие пятилетнего принца Джорджа и годовалого Луи, а Меган Маркл появилась с маленьким Арчи, которому на днях исполнилось только два месяца.
Обновлено вчера в 14:51
Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В жилом доме в Москве взорвался газ, пострадавших нет
В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв газа, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
В Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России
Трех сталкеров из Великобритании и РФ задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
Обновлено в 06:51
Политика
Меркель сделала заявление после третьего приступа
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что чувствует себя отлично и готова работать дальше, после того как очевидцы наблюдали у нее очередной приступ дрожи, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:21
Политика
Роскомнадзор наказал сообщество MDK за оскорбление госсимволов РФ
Социальная сеть «ВКонтакте» обязана удалить из популярного сообщества MDK оскорбляющий государственные символы России комментарий.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Иранские корабли попытались остановить британский танкер
В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:57
Наука
Стакан газировки в день повышает вероятность развития рака груди
Увеличение потребления сладких напитков на 100 мл в день было связано с повышенным риском общего рака на 18% и повышенным риском рака молочной железы на 22%, — говорится в выводах к работе.
Обновлено в 09:42
Общество
Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС
Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19