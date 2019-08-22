Футбол
Тамез отказался от перехода в «Спартак»Metaratings 05:41
Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак». По имеющейся информации, Тамез, взвесив все за и против, решил продолжить карьеру в одном из клубов топ-пятёрки европейских чемпионатов.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Футбол
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