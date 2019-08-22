Футбол
Тамез отказался от перехода в «Спартак»Metaratings 05:41
Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак». По имеющейся информации, Тамез, взвесив все за и против, решил продолжить карьеру в одном из клубов топ-пятёрки европейских чемпионатов.
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Шоу-бизнес
Бузову обокрала обезьяна на Бали
Обновлено вчера в 15:52
Авто
Названы ошибочные советы по экономии топлива
Обновлено в 06:34
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Транспорт
Станции Сокольнической линии метро откроют на три дня раньше срока
Девять станций Сокольнической линии московского метрополитена, закрытые ранее для строительства Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров раньше срока на три дня.
Обновлено в 06:47
Музыка
Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен.
Обновлено в 08:21
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
Сотрудник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиками
Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 07:14
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Футбол
Ривалдо считает, что Коутиньо ушёл из «Барселоны» из-за Месси
Найти своё место в команде, где вся похвала и ответственность уходит к Месси, – это всегда нелегко.
Обновлено в 08:13
Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
Обновлено в 03:03
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Футбол
МВД возбудило уголовное дело о договорном футбольном матче
МВД России возбудило уголовное дело после матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между ростовской Чайкой и новороссийским Черноморцем .
Обновлено в 07:18
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Предполагается, что появление флага связано с празднованием 22 августа Дня государственного флага России.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Следствие завершило работу на месте посадки А321 в кукурузное поле
СК РФ и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 в Подмосковье, сообщает в четверг владелец борта - авиакомпания "Уральские авиалинии".
Обновлено в 07:59
Политика
В Евросоюзе выступили против возвращения России и воссоздания G8
Евросоюз выступает против воссоздания «Группы восьми» (G8, «Большая восьмерка») за счет присоединения к G7 России до выполнения ею ряда условий, заявил Reuters высокопоставленный источник в структурах ЕС.
Обновлено в 06:21
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Роспотребнадзор объявил о завершении эпидемии лихорадки Эбола в Африке
Работа российских специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее стала существенным вкладом для прекращения эпидемии в республике.
Обновлено в 06:16
Здоровье
В Нижнем Тагиле написали заявление на увольнение все хирурги больницы
В Нижнем Тагиле, в больнице на Вагонке, шесть хирургов написали заявления на увольнение.
Обновлено в 07:20
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Кличко пожаловался на атаку «троллей» в Instagram
Страница мэра Киева Виталия Кличко в Instagram оказалась заблокирована.
Обновлено в 06:43
Кино
Брат Бена Аффлека снял фильм о мире без женщин
Брат голливудского актера Бена Аффлека американский режиссер Кейси Аффлек снял постапокалиптический фильм "Свет моей жизни".
Обновлено в 01:17