Футбол

Тамез отказался от перехода в «Спартак»Metaratings 05:41

Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак». По имеющейся информации, Тамез, взвесив все за и против, решил продолжить карьеру в одном из клубов топ-пятёрки европейских чемпионатов.
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Полузащитник «Ниццы» Тамез отказался переходить в «Спартак»

Sport24.ru05:25

СМИ: Тамез отказался от перехода в «Спартак»

Матч ТВ06:39

СМИ: «Спартак» предлагает за опорника «Ниццы» Тамеза 12 миллионов евро. Но сделка все еще не закрыта

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Тамез отказался переходить из «Ниццы» в «Спартак»

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Тамез отказался от перехода в «Спартак»

Metaratings05:41

RMC Sport: Тамезе отказался от перехода в «Спартак»

Бомбардир.ру05:37

СМИ: Тамез отказался от перехода в «Спартак»

Sportbox.RU06:39
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
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