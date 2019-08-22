Футбол
Тамез отказался от перехода в «Спартак»Metaratings 05:41
Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак». По имеющейся информации, Тамез, взвесив все за и против, решил продолжить карьеру в одном из клубов топ-пятёрки европейских чемпионатов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:04, Ашберн
Футбол
Гол Велы после сольного прохода за 4 часа собрал 1,5 миллиона просмотров
На официальном канале лиги в Twitter видео гола за четыре часа собрало более 1,5 миллиона просмотров.
Обновлено в 04:00
Общество
«Магнит» запустит сеть алкомаркетов «Магнит вечерний»
Торговая сеть «Магнит» запустит собственную сеть алкомаркетов «Магнит вечерний», сообщает «Ъ». В компании рассказали, что первый тестовый «Магнит вечерний» площадью 200 кв. м откроется в Самаре.
Обновлено в 04:57
Политика
Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену
Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Заблудившуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Обновлено в 03:24
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Экономика
Россияне отключаются от кабельного телевидения
Аналитики отмечают, что в сегменте кабельного телевидения наблюдается значительный отток пользователей.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Гафта перевели в реабилитационный центр
Обновлено в 05:00
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Москве полиция задержала похоронщика-миллионера
Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном предпринимательстве в сфере ритуальных услуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
Квентин Тарантино сделал предложение Даниэле Пик в 2017 году, а 28 ноября 2018 года пара тайно вступила в брак в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 18:36
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в Турции
Обновлено вчера в 11:31
Кино
Александр Петров поддержал новую возлюбленную Стасю Милославскую на премьере фильма «Бык» с ее участием
Команда фильма "Бык" Среди гостей премьеры были Александр Горчилин, Евгений Сангаджиев, Анна Исаева, Любовь Аксенова, Полина Ауг.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Происшествия
СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:24
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Футбол
Семак прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление судей
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о своей дисквалификации.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
На северо-востоке Москвы загорелись два балкона
Два балкона загорелись в 12-этажном жилом здании на северо-востоке Москвы, спасены семь человек, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Обновлено в 05:18
Политика
Трамп и Зеленский подпишут в Польше ряд документов — МИД Украины
На встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Польше планируется подписание ряда документов, заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль 21 августа в эфире украинского «Пятого канала».
Обновлено в 00:45
Политика
Германия назвала условие возвращения России в G8
Ранее французский дипломатический источник заявил, что возвращение России в G8 зависит от прогресса в ситуации на Украине, передавало Reuters.
Обновлено вчера в 08:35
Фигурное катание
Тренер по фигурному катанию пожизненно отстранен за домогательства
Американский тренер по фигурному катанию Ричард Кэллахан пожизненно отстранен от работы за сексуальные домогательства, сообщает New York Times.
Обновлено в 05:16
Культура
Финал конкурса «Мой город – мои возможности» начался в Петербурге
Председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец выступила на открытие конкурса и подчеркнула, что проекты, которые реализуют финалисты, несут добро, свет и сострадание.
Обновлено в 05:06