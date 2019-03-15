Общество

Тамбовская область признана самым чистым регионом РФТАСС 07:32

Тамбовская область и Алтайский край стали лидерами рейтинга самых чистых регионов России по итогам прошедшей зимы, сообщает общественная организация "Зеленый патруль", составившая Национальный экологический рейтинг регионов РФ.
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Тамбовская область возглавила экологический рейтинг по итогам зимы

Известия06:27

«Зеленый патруль» назвал самые чистые регионы по итогам зимы

РИА Новости01:35

Названы самые чистые регионы России по итогам зимы

Российская газета02:20

Два уральских региона стали худшими в экологическом рейтинге по итогам зимы

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Самыми чистыми регионами России по итогам зимы стали Алтай и Тамбовская область

ПРАЙМ01:16

Экологи составили рейтинг российских регионов по итогам зимы

Телеканал 360°00:44

«Зеленый патруль» назвал самые чистые регионы России по итогам зимы

Коммерсантъ03:24
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Происшествия

В Москве мужчина выпал из окна офиса «Газпрома»

В Москве при падении из окна 30-го этажа офиса «Газпрома» погиб мужчина.
Обновлено в 08:19
Происшествия

У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники

У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Менеджер Началовой рассказала о состоянии певицы

Состояние певицы Юлии Началовой стабильное, ухудшений нет, сообщила РИА Новости ее пиар-менеджер Анна Исаева.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке

Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 09:20
Футбол

В Лиге чемпионов прошла жеребьевка четвертьфиналов

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля.
Обновлено в 11:16
Происшествия

«Аэрофлот» не исключил отказа от покупки Boeing 737 Max для «Победы»

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») может отказаться от покупки Boeing 737 Max, если американский производитель не решит проблемы с безопасностью этих самолетов до ноября.
Обновлено в 10:21
Технологии

В правительстве предпочли конкурентную модель единому оператору 5G

Создание в РФ единого инфраструктурного оператора сетей 5G не является приоритетным вариантом, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 11:14
Спорт

Хованцев психанул из-за вопросов о составе сборной по биатлону

Наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отказался назвать спортсменов, которые представят сборную России в эстафетных гонках на чемпионате мира в Швеции, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:20
Политика

В МИД назвали причину переноса визита Лаврова в Турцию

Ранее в пятницу представитель МИД Турции заявил РИА Новости, что визит Сергея Лаврова в Анталью, который планировался на 18 марта, отложен на более поздний срок, не уточнив причину переноса.
Обновлено в 10:31
Здоровье

В России возникли перебои с лекарством от внезапной смерти при аритмии

Лекарство от внезапной смерти В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках, рассказал РБК заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Алексей Эрлих.
Обновлено в 09:13
Экономика

Виталий Мутко ответил на критику ФАС о тарифах ЖКХ

Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах зависит от многих факторов, пояснил журналистам вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о переплате россиян за коммунальные услуги.
Обновлено в 07:48
Происшествия

На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении электричек

Обновлено в 10:58
Общество

Узников «китовой тюрьмы» могут отправить в океанариумы

Часть животных из «китовой тюрьмы» никогда не вернется в природную среду обитания, они будут подвергнуты дрессировке и отправятся в океанариумы.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

Порошенко оговорился и поблагодарил врагов Украины

Президент Украины Петр Порошенко во время одного из своих выступлений в Закарпатье оговорился и поддержал врагов страны.
Обновлено в 09:24
Политика

Посол России в Минске ответил на критику МИД Белоруссии

Посол России в Минске Михаил Бабич ответил на критику пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза, подчеркнув, что Москва спокойно относится к высказываниям подобного рода.
Обновлено в 10:49
Политика

Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию Крыму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму, которые она понесла, находясь в ее составе.
Обновлено в 05:33
Транспорт

Собянин раскритиковал хитрый способ не платить за парковку

Обновлено в 10:31
Происшествия

Советника красноярского губернатора задержали по делу о мошенничестве

По подозрению в мошенничестве задержали советника губернатора Красноярского края Антона Натарова.
Обновлено в 11:10
Экономика

Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных

Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка.
Обновлено в 09:09
Политика

Депутаты Европарламента призвали ввести санкции в отношении Рубена Варданяна

Двадцать два депутата Европарламента призвали срочно ввести санкции в отношении основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна, бывшего владельца литовского банка Ukio Bankas Владимира Романова и других людей, упомянутых в расследовании о схеме отмывания средств через сеть офшоров.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Американские солдаты помочились на памятник Свободы в Латвии

Полиция Риги оштрафовала двух американских военнослужащих, справивших нужду на памятник Свободы, передает агентство LETA.
Обновлено в 11:06
Происшествия

При атаке на мечети в Новой Зеландии погибли 40 человек

Во время атаки на мечети города Крайстчерча в Новой Зеландии погибли 40 человек, по меньшей мере 20 серьезно ранены, об этом сообщила на пресс-конференции премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает Reuters.
Обновлено в 02:32
Общество

Суд продлил домашний арест активистке Анастасии Шевченко

В пятницу, 15 марта, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил назначенную ранее меру пресечения для активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Похороны Малашенко пройдут 18 марта на Троекуровском кладбище

Похороны медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в Испании в возрасте 64 лет, пройдут на Троекуровском кладбище Москвы в понедельник, 18 марта, сообщил РИА Новости главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 06:23
Политика

В Киеве возле российского посольства открыли сквер имени Немцова

Обновлено в 10:38
Политика

В список наблюдателей ОБСЕ на выборы на Украине попали 24 россиянина

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.
Обновлено в 07:45
Политика

США, Британия, Германия и Франция отказались восстанавливать Сирию

США, Великобритания, Германия и Франция не намерены оказывать помощь в восстановлении Сирии.
Обновлено в 10:59
Общество

Минздрав поддержал предложение убрать алкоголь с витрин магазинов

"Минздрав России поддерживает меры, направленные на ограничение демонстрации алкогольной продукции, а также полагает, что введение указанной нормы позволило бы сократить потребление алкогольной продукции населением", - сообщил Салагай.
Обновлено в 01:05
Политика

ЕС ввел санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе

О планах ЕС ввести санкции после инцидента в Керченском проливе стало известно 15 февраля.
Обновлено в 03:54
Политика

В «Аэрофлоте» сообщили о решении проблемы с визами США для экипажей

Проблема с американскими визами для экипажей "Аэрофлота" решена, визы выдаются в полном объеме, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.
Обновлено в 10:23
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