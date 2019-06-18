Футбол

«Тамбов» выбрал «Волгоград-Арену» для проведения домашних матчейВолга-Каспий вчера в 11:22

Тамбовский клуб, пробившийся в премьер-лигу, выбрал стадионом для домашних матчей «Волгоград-Арену». Как стало известно «Волга-Каспий», дебютант Российской премьер-лиги из Тамбова выбрал домашним стадионом «Волгоград-Арену».
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ТАСС11:04

«Волгоград Арену», где собирался играть «Тамбов», затопило

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ФК «Тамбов»: «Болельщикам „Спартака“ нужно покупать билеты в Саранск»

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Sport24.ru11:07

«Тамбов» проведет матч РПЛ со «Спартаком» в Саранске

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Руководство «Волгоград Арены» еще не получило документы о проведении домашних игр «Тамбова»

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«Размыло склон у „Волгоград Арены“»: «Тамбов» испугался матчей в Волгограде

V1.ru07:57
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Политика

Оккупационные власти на Кипре откроют «город-призрак» Вароси

Власти оккупированной территории северного Кипра во вторник решили открыть для поселения Вароси (турецкое название - Вароша) - туристический курорт в Фамагусте, закрытый для посещения после оккупации острова турецкими силами в 1974 году, сообщает турецкая газета Daily Sabah.
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Гол Фарфана принес Перу победу над Боливией

Сборная Перу обыграла Боливию в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки (3:1). Победный гол на 55-й минуте головой забил нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан.
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Происшествия

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Сергей Фадеев, являющийся главой Чемодановского сельсовета, сообщил о том, что все цыгане добровольно покинули территорию села Чемодановка, располагающегося рядом с Пензой.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Музыка

На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы

Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Политика

Швеция продлила ужесточенные правила въезда беженцев

Правила приема беженцев в Швеции ужесточились в 2015 году. Тогда в страну с населением 9,8 миллиона человек въехали 163 тысячи мигрантов.
Обновлено в 19:44
Происшествия

Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена

Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала фото с голой грудью

Недавно в Сети появился тизерный трейлер будущей картины. Поклонники обратили внимание на пикантный кадр, где звезда предстала топлес.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона

Полиция Лондона назвала во вторник имя мужчины, убитого в субботу, 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой

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Происшествия

Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово

Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
Обновлено в 13:19
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Политика

Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским

Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено в 09:28
Экономика

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57

Обновлено в 19:32
Политика

В «Газпроме» напомнили Украине условие решения вопроса о транзите

По словам Бурмистровой, «Газпром» надеется на заинтересованность Киева и в продолжении транзита, и в наращивании потребления по экономически привлекательным условиям.
Обновлено в 11:11
Гаджеты

Предполагаемые рендеры Xiaomi Mi 10 демонстрируют экран с отверстием

В Сети появились предполагаемые компьютерные изображения следующего флагманского смартфона компании Xiaomi, который выйдет в начале следующего года под названием Xiaomi Mi 10.
Обновлено в 04:20
Общество

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Россияне с экспертными знаниями и навыками в сфере digital меньше стремятся уехать на работу за рубеж, чем их иностранные коллеги: 58% против 67%.
Обновлено в 18:00
Здоровье

Шесть воронежских врачей стали победителями всероссийского конкурса

Признан лучшим воронежский терапевт, эндокринолог, онколог, фтизиатр, хирург и врач скорой помощи Шесть врачей Воронежской области стали лучшими на всероссийском профессиональном конкурсе, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.
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Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Общество

Ступени Ленинской библиотеки ведут к гостайне

В столичном департаменте капитального ремонта работы связали с аварийным состоянием лестницы из-за «разрушенного или совсем отсутствующего» бетонного основания.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В Кемерово приземлился самолет НАТО

В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
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Анастасия Макеева рассекретила имя нового супруга

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Обновлено в 12:20
Авто

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Обновлено вчера в 23:11
Здоровье

Составлен ТОП-5 вредных для женщин продуктов

Эксперты в области диетологии и медицины составили ТОП-5, в который вошли особенно нежелательные для женщин блюда и продукты питания.
Обновлено в 03:07
Политика

Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России

Обновлено в 09:50
Общество

На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму

Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Обновлено в 17:35
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