Футбол
«Тамбов» выбрал «Волгоград-Арену» для проведения домашних матчейВолга-Каспий вчера в 11:22
Тамбовский клуб, пробившийся в премьер-лигу, выбрал стадионом для домашних матчей «Волгоград-Арену». Как стало известно «Волга-Каспий», дебютант Российской премьер-лиги из Тамбова выбрал домашним стадионом «Волгоград-Арену».
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:00, Вашингтон
Политика
Оккупационные власти на Кипре откроют «город-призрак» Вароси
Власти оккупированной территории северного Кипра во вторник решили открыть для поселения Вароси (турецкое название - Вароша) - туристический курорт в Фамагусте, закрытый для посещения после оккупации острова турецкими силами в 1974 году, сообщает турецкая газета Daily Sabah.
Обновлено в 17:56
Футбол
Гол Фарфана принес Перу победу над Боливией
Сборная Перу обыграла Боливию в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки (3:1). Победный гол на 55-й минуте головой забил нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан.
Обновлено в 19:30
Происшествия
Все цыгане покинули Чемодановку
Сергей Фадеев, являющийся главой Чемодановского сельсовета, сообщил о том, что все цыгане добровольно покинули территорию села Чемодановка, располагающегося рядом с Пензой.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Музыка
На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Политика
Швеция продлила ужесточенные правила въезда беженцев
Правила приема беженцев в Швеции ужесточились в 2015 году. Тогда в страну с населением 9,8 миллиона человек въехали 163 тысячи мигрантов.
Обновлено в 19:44
Происшествия
Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена
Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала фото с голой грудью
Недавно в Сети появился тизерный трейлер будущей картины. Поклонники обратили внимание на пикантный кадр, где звезда предстала топлес.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона
Полиция Лондона назвала во вторник имя мужчины, убитого в субботу, 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Происшествия
Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой
Мировой суд в Гудермесе оштрафовал жительницу Северной Осетии, разместившую в соцсетях видео, на котором она, предположительно, на территории Чечни в полицейской форме стреляет из автомата в воздух.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово
Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
Обновлено в 13:19
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Политика
Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским
Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено в 09:28
Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:54
Общество
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Политика
В «Газпроме» напомнили Украине условие решения вопроса о транзите
По словам Бурмистровой, «Газпром» надеется на заинтересованность Киева и в продолжении транзита, и в наращивании потребления по экономически привлекательным условиям.
Обновлено в 11:11
Гаджеты
Предполагаемые рендеры Xiaomi Mi 10 демонстрируют экран с отверстием
В Сети появились предполагаемые компьютерные изображения следующего флагманского смартфона компании Xiaomi, который выйдет в начале следующего года под названием Xiaomi Mi 10.
Обновлено в 04:20
Общество
Российские IT-специалисты больше не спешат уезжать за рубеж
Россияне с экспертными знаниями и навыками в сфере digital меньше стремятся уехать на работу за рубеж, чем их иностранные коллеги: 58% против 67%.
Обновлено в 18:00
Здоровье
Шесть воронежских врачей стали победителями всероссийского конкурса
Признан лучшим воронежский терапевт, эндокринолог, онколог, фтизиатр, хирург и врач скорой помощи Шесть врачей Воронежской области стали лучшими на всероссийском профессиональном конкурсе, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.
Обновлено в 06:41
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Общество
Ступени Ленинской библиотеки ведут к гостайне
В столичном департаменте капитального ремонта работы связали с аварийным состоянием лестницы из-за «разрушенного или совсем отсутствующего» бетонного основания.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассекретила имя нового супруга
Накануне знаменитость во время беседы с журналистами все же рассекретила имя своего возлюбленного, являющегося успешным юристом.
Обновлено в 12:20
Авто
Porsche представил новые Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Модели в настоящее время доступны для заказа, и цены в США начинаются с отметки в 96300 долларов США за Porsche 718 Spyder и 99200 долларов за версию GT4.
Обновлено вчера в 23:11
Здоровье
Составлен ТОП-5 вредных для женщин продуктов
Эксперты в области диетологии и медицины составили ТОП-5, в который вошли особенно нежелательные для женщин блюда и продукты питания.
Обновлено в 03:07
Общество
На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму
Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Обновлено в 17:35