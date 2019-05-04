Футбол

«Тамбов» в большинстве не смог обыграть «Факел»МОЁ! Оnline Воронеж 03:17

Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче 35-го тура первенства ФНЛ. Встреча прошла в Тамбове на стадионе "Спартак" 4 мая и завершилась со счетом 0:0. Большую часть матча "Факел" провел в меньшинстве: игрок воронежского клуба Вадим Черный был удален с поля на 41-й минуте.
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«Тамбов» сыграл вничью с «Факелом»

Sportbox.RUвчера в 13:27

«Тамбов» сыграл вничью с «Факелом»

Матч ТВвчера в 13:27

«Тамбов» на своём поле в большинстве не сумел обыграть «Факел»

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«Тамбов» в большинстве не смог обыграть «Факел»

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Воронежский «Факел» отложил выход «Тамбова» в Премьер-лигу

Обозреватель Врнвчера в 13:11

ФК «Тамбов» и «Факел» голов не забили

Онлайн Тамбов.рувчера в 13:36

«Тамбов» — «Факел». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч ФНЛ 4 мая 2019 года

LiveSport.ru03 мая в 01:13
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:43, Ашберн
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