«Тамбов» в большинстве не смог обыграть «Факел»МОЁ! Оnline Воронеж 03:17

Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче 35-го тура первенства ФНЛ. Встреча прошла в Тамбове на стадионе "Спартак" 4 мая и завершилась со счетом 0:0. Большую часть матча "Факел" провел в меньшинстве: игрок воронежского клуба Вадим Черный был удален с поля на 41-й минуте.

«Тамбов» в большинстве не смог обыграть «Факел»

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