Футбол
«Тамбов» сыграет со «Спартаком» в ВолгоградеМосковский Комсомолец Тамбов вчера в 09:20
«Тамбов» в третьем туре РПЛ проведёт домашний поединок со «Спартаком» на «Волгоград-Арене» Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что команда в начале сезона будет проводить домашние игры в Волгограде.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
Политика
Зеленский придумал, что скажет Владимиру Путину при первом контакте
Европейские журналисты спросили у президента Украины, что первое он скажет Владимиру Путину при их первом контакте.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Футбол
В Кремле высказались об аресте Платини
Чемпионат мира 2022 года пройдет в семи городах Катара. Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на арест Платини.
Обновлено в 05:28
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:44
Политика
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 10:04
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Общество
Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Политика
Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Испании задержаны «поставщики» украинских секс-рабынь
В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, которых обвиняют в принуждении женщин к занятиям проституцией.
Обновлено в 15:09
Политика
Зеленский галантно наблюдал, упадет Меркель в обморок или нет
Канцлер ФРГ Ангела Меркель вполне могла упасть в обморок во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Энергетика
Правительство объяснило рост цен на бензин
Оптовые цены на бензин в России выросли на 17 процентов с 31 декабря 2018 года, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства России.
Обновлено в 14:57
Футбол
Зелимхан Бакаев вернулся в «Спартак»
После завершения арендного договора Бакаев вернулся в "Спартак". Зелимхан заявил пресс-службе москвичей, что счастлив вернуться в "Спартак".
Обновлено в 15:02
Авто
В Ирландии запретят бензиновые и дизельные автомобили в 2030 году
Власти Ирландии намерены к 2030 г. полностью запретить в стране продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами в рамках кампании по сохранению окружающей среды и перехода на возобновляемые источники энергии.
Обновлено в 12:36
Технологии
Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»
«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено в 12:36
Экономика
Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»
Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено в 08:24
Общество
Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте
18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Транспорт
Власти Петербурга планируют закупить до 2025 года 500 новых трамваев
Правительство Санкт-Петербурга планирует в течение пяти лет выделить из городского бюджета средства на закупку 500 новых трамваев, сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 11:25
Общество
Умерла старейшая жительница Европы
В Италии скончалась женщина, считавшаяся старейшей жительницей Европы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 09:00
Экономика
Медведев предложил увеличить пособия на детей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложение увеличить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17