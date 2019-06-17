Футбол

«Тамбов» сыграет со «Спартаком» в ВолгоградеМосковский Комсомолец Тамбов вчера в 09:20

«Тамбов» в третьем туре РПЛ проведёт домашний поединок со «Спартаком» на «Волгоград-Арене» Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что команда в начале сезона будет проводить домашние игры в Волгограде.
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Sport24.ru11:07

Руководство «Волгоград Арены» еще не получило документы о проведении домашних игр «Тамбова»

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«Волгоград Арену», где собирался играть «Тамбов», затопило

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«Размыло склон у „Волгоград Арены“»: «Тамбов» испугался матчей в Волгограде

V1.ru07:57
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
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Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

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Европейские журналисты спросили у президента Украины, что первое он скажет Владимиру Путину при их первом контакте.
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Происшествия

Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
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Происшествия

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Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:44
Политика

МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 10:04
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Обновлено вчера в 13:31
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Общество

Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца

Обновлено в 08:51
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Политика

Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
Обновлено в 10:41
Футбол

Комличенко назвал футболиста, с которым бы хотел провести 24 часа

Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес

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Происшествия

В Испании задержаны «поставщики» украинских секс-рабынь

В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, которых обвиняют в принуждении женщин к занятиям проституцией.
Обновлено в 15:09
Политика

Зеленский галантно наблюдал, упадет Меркель в обморок или нет

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вполне могла упасть в обморок во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Общество

В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост

Обновлено в 13:44
Энергетика

Правительство объяснило рост цен на бензин

Оптовые цены на бензин в России выросли на 17 процентов с 31 декабря 2018 года, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства России.
Обновлено в 14:57
Футбол

Зелимхан Бакаев вернулся в «Спартак»

После завершения арендного договора Бакаев вернулся в "Спартак". Зелимхан заявил пресс-службе москвичей, что счастлив вернуться в "Спартак".
Обновлено в 15:02
Авто

В Ирландии запретят бензиновые и дизельные автомобили в 2030 году

Власти Ирландии намерены к 2030 г. полностью запретить в стране продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами в рамках кампании по сохранению окружающей среды и перехода на возобновляемые источники энергии.
Обновлено в 12:36
Технологии

Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»

«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
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Экономика

Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»

Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено в 08:24
Общество

Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте

18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Общество

Три российских ресторана попали в рейтинг 120 лучших ресторанов мира

Обновлено в 14:51
Транспорт

Власти Петербурга планируют закупить до 2025 года 500 новых трамваев

Правительство Санкт-Петербурга планирует в течение пяти лет выделить из городского бюджета средства на закупку 500 новых трамваев, сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 11:25
Общество

Умерла старейшая жительница Европы

В Италии скончалась женщина, считавшаяся старейшей жительницей Европы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 09:00
Экономика

Медведев предложил увеличить пособия на детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложение увеличить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Обновлено в 11:58
Происшествия

В Кемерово приземлился самолет НАТО

В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
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