Футбол
«Тамбов» сыграет со «Спартаком» в ВолгоградеМосковский Комсомолец Тамбов 17 июня в 09:20
«Тамбов» в третьем туре РПЛ проведёт домашний поединок со «Спартаком» на «Волгоград-Арене» Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что команда в начале сезона будет проводить домашние игры в Волгограде.
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