Футбол
«Тамбов» сыграет со «Спартаком» и еще два матча премьер-лигиСоветский спорт 01:18
В субботу Тамбов проведет свой первый в истории домашний матч в премьер-лиге. Дебютант РПЛ примет Спартак на Мордовия Арене в Саранске. Эта игра станет первой для соперников друг с другом и начнется в 16:30 (мск).
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«Тамбов» — «Спартак»: ставки, прогнозы и коэффициенты букмекеров на матч 27 июля 2019 года
Bookmaker-ratings.ru24 июля в 13:52
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