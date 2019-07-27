В субботу Тамбов проведет свой первый в истории домашний матч в премьер-лиге. Дебютант РПЛ примет Спартак на Мордовия Арене в Саранске. Эта игра станет первой для соперников друг с другом и начнется в 16:30 (мск).

«Тамбов» сыграет со «Спартаком» и еще два матча премьер-лиги

Политика Представитель Дмитрия Гудкова сообщил о его задержании Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова задержали, передает 27 июля «РИА Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Алексея Обухова. на въезде в Москву и везут в ОВД Коптево, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Религия В Киеве начался крестный ход Московского патриархата Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.

Происшествия В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен труп В строящемся загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело.

Игры Bethesda выпустила игры Doom и Doom 2 для смартфонов Компания еще не успела официально анонсировать мобильные порты первых частей серии Doom, как они уже появились в продаже на iOS, Android и Nintendo Switch.

Политика ЦАР отозвала признание независимости Косова Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

Армия и оружие WSJ: Северная Корея произвела 12 единиц ядерного оружия По оценкам аналитиков, КНДР произвела 12 единиц ядерного оружия с первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая была посвящена демилитаризации.

Происшествия Водитель протаранил бар в Екатеринбурге из-за шампанского В Екатеринбурге недовольный водитель протаранил входную группу заведения On Bar на улице Радищева, чтобы не платить за бутылку дорогого шампанского.

Политика Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.

Политика Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал RT на £200 тысяч Британский регулятор СМИ Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов за нарушение правил вещания.

Общество Названы распространённые ошибки в русском языке Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».

Спорт Загитова показала платье для новой короткой программы Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.

Здоровье В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.

Политика В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.

Политика Россия предложила Украине годовое продление контракта на транзит газа Москва предложила Киеву продлить на один год действующий контракт на транзит газа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго России Александра Новака.

Хоккей «Авангард» отправился на сбор в Сочи, взяв 29 хоккеистов Хоккейный клуб «Авангард» отправился на сбор в Сочи, где пройдёт турнир Sochi Hockey Open, информирует официальный сайт финалиста Кубка Гагарина.

Музыка В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара» Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.

Происшествия В Подмосковье упал в карьер легкомоторный самолет «Возле деревни Дракино упал в карьер с водой и затонул легкомоторный самолет», — сказал собеседник агентства.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Происшествия Не менее восьми человек погибли из-за землетрясений на Филиппинах Серия землетрясений, произошедших в субботу, 27 июля, на Филиппинах унесла жизни не менее восьми человек, еще 60 пострадали.

Футбол Агент Шюррле подтвердил переговоры игрока со «Спартаком» Футболист дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле ведет переговоры со «Спартаком», эту информацию РБК подтвердил агент атакующего полузащитника Инго Хаспель.