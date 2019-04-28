Футбол
«Тамбов» с трудом вырвал ничью в матче со «Спартаком-2»Евро-футбол.ру 08:59
После перерыва красно-белые не только сравняли счет, а и повели. Только на 90-й минуте "Тамбов" вырвал ничью, реализовав пенальти - 2:2. "Тамбов" остается первым с запасом в пять очков от сочинцев, идущих на втором месте.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Армия и оружие
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Футбол
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил предложение от «Лиона», пишет L’Equipe.
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Российские туристы застряли в Китае
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Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
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Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
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Изначально акция "Бессмертный полк", которая проходит 9 мая, была народной, но затем ее стали организовывать чиновники.
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Происшествия
В Самарской области от удара молнии загорелся частный дом
Днем в воскресенье, 28 апреля, на улице Ленина в Сызрани начался пожар. Пламя вспыхнуло после удара молнии в дом.
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Транспорт
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Политика
Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром»
Выступая в эфире одного из украинских телеканалов, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что не так давно прошел круглый стол с участием депутатов и специалистов, на котором обсуждалось лишение «Укроборонпрома» «не свойственных ему функций государственного управления», сообщает пресс-служба СНБО.
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Кино
Хлоя Морец сыграет в фильме про Тома и Джерри
Обновлено в 01:26