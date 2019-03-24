Футбол
«Тамбов» с минимальным счетом одолел «Чертаново»Soccer.ru 08:53
"Тамбов" переиграл "Чертаново" в матче 28-го тура ФНЛ. После 28 туров "Тамбов" возглавляет таблицу ФНЛ (57 очков), а "Чертаново" располагается на шестой строчке (42 очка).
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