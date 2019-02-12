Футбол
«Тамбов» разгромил «Урал» и с громадным отрывом выиграл группуЕвро-футбол.ру 07:52
На Кубке ФНЛ завершился групповой турнир в квартете С матчем "Тамбов" - "Урал". Клуб из РПЛ проиграл лидеру группы со счет 1:4 и не смог в который раз завоевать главный трофей.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
Политика
ЕС согласовал новые санкции против россиян
Дипломаты Евросоюза согласовали персональные санкции в отношении нескольких россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 09:58
Хоккей
Путин и Лукашенко сыграли в хоккей за одну команду
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли в хоккей на льду спорткомплекса "Шайба" в Сочи, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела Baring Vostok Алексея Кордичева
Басманный суд Москвы арестовал советника председателя правления ПАО "Норвик Банк", бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева по делу о мошенничестве в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви и других фигурантов, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
Обновлено в 08:41
Экономика
Приватбанк заявил о поддержке гаагского арбитража в деле против России
Один из крупнейших банков Украины — Приватбанк — сообщил, что Арбитражный суд в Гааге поддержал его иск к России по поводу потери активов в Крыму.
Обновлено в 09:58
Политика
Орешкин рассказал, почему его не любят в правительстве
Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что его не любят в правительстве, потому что он заставляет другие министерства выходить из зоны комфорта.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке
Подростка, который устроил стрельбу и взрывы в школе подмосковной Ивантеевки осенью 2017 года, приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Появилось видео начала массовой драки со стрельбой в Москве
Очевидцы массовой драки со стрельбой у кафе, которая произошла у кафе "Неолит" на юго-востоке Москвы, сняли начало конфликта на видео.
Обновлено в 06:28
Политика
Российским офицерам выплатят по 207 рублей на теплые кальсоны
Правительство распорядилось доплачивать российским офицерам по 207 рублей для того, чтобы они могли купить себе теплые кальсоны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:31
Политика
Обозначена роль Кремля в помощи Донбассу
Совещание совета прошло в Москве в пятницу, 15 февраля.
Обновлено в 10:02
Культура
Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах
«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Кино
Актер Машков объявил об уходе из кино
Российский актер Владимир Машков объявил, что после выхода в 2019 году двух фильмов с его участием он уйдет из кино.
Обновлено в 08:12
Экономика
В Сбербанке предупредили о новом мошенничестве с помощью роботов
В течение ближайшего полугода появится новый вид мошенничества с помощью роботов, подделывающих разные голоса, предупредили в Сбербанке.
Обновлено в 09:50
Политика
Лукашенко адресовал вопрос об интеграции народам России и Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Россия и Белоруссия готовы идти в объединении настолько далеко, насколько готовы сами народы двух стран.
Обновлено в 07:26
Политика
В ФРГ пообещали ответить в случае повышения угрозы российского оружия
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла, что России стоит играть по правилам, а её западным соседям быть сильными и запастись терпением.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии
Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».
Обновлено в 07:34
Происшествия
По делу Арашуковых задержан замглавы «Газпром межрегионгаз Махачкала»
По делу Арашаковых задержан заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов.
Обновлено в 07:51
Общество
Москвичи смогут наблюдать сближение Венеры и Сатурна 18 февраля
Москвичи и гости столицы смогут невооруженным глазом наблюдать сближение Венеры и Сатурна утром в понедельник, 18 февраля.
Обновлено в 08:43
Наука
Ученые разработали препарат, который может предотвратить рак
Ученые Луисвиллского университета США создали препарат по иммунотерапии рака, помогающий предотвратить образование опухоли.
Обновлено в 09:58
Энергетика
США внесли в санкционный список министра нефти Венесуэлы
В санкционный список попали пять человек, включая министра нефти Боливарианской республики.
Обновлено в 09:53
Политика
Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя России
"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", - говорится в тексте указа главы государства.
Обновлено в 07:30
Экономика
Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности
По словам главы правительства РФ, оценивая уровень бедности, следует учитывать расходы семей, а не отталкиваться от доходов домохозяйств.
Обновлено в 03:54
Кино
Татьяну Васильеву убрали из «Сватов»
Народная артистка России Татьяна Васильева сообщила о том, что ее не пригласили сниматься в седьмом сезоне популярного в России украинского сериала "Сваты".
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Японские истребители сопроводили российские Ту-95 над Японским морем
Экипажи Дальней авиации регулярно выполняют плановые полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана, которые всегда выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Башкирии женщине при переломе вместо шины примотали к ноге швабру
В Башкирии пожилую женщину с переломом шейки бедра отказались госпитализировать, а в качестве шины использовали швабру.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
Александр Беглов уволил глав трех районов Петербурга
Обновлено в 06:34
Происшествия
На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника
Обновлено в 03:35
Теннис
Карен Хачанов снялся с турнира в Марселе
Российский теннисист Карен Хачанов не сыграет на соревнованиях Open 13, которые пройдут с 18 по 24 февраля.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Воспитательница детсада в Рузе забыла пятилетнюю девочку на морозе
На этой неделе в Рузском детском саду № 5 воспитательница оставила пятилетнюю Вику Золотареву на улице после прогулки.
Обновлено вчера в 10:06
Общество
Власти Подмосковья отменили запрет сидеть на полу в аэропортах
Правительство Московской области отменило принятые в 2018 году правила пользования аэропортами и поведения их посетителей.
Обновлено в 06:17