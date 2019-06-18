Футбол
«Тамбов» проведёт стартовые матчи РПЛ в СаранскеMetaratings 14:27
В планы «Тамбова» вмешались ливни, которые размыли склоны «Волгоград Арены». Отметим, что соперником «Тамбова» по первому туру на старте чемпионата будет московский «Спартак». Встреча запланирована на 27 июля.
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