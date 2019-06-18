Футбол

«Тамбов» проведёт стартовые матчи РПЛ в СаранскеMetaratings 14:27

В планы «Тамбова» вмешались ливни, которые размыли склоны «Волгоград Арены». Отметим, что соперником «Тамбова» по первому туру на старте чемпионата будет московский «Спартак». Встреча запланирована на 27 июля.
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«Случился природный катаклизм». «Тамбов» сыграет первые домашние матчи в Саранске, а не в Волгограде

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V1.ru07:57
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Пять человек погибли в результате горного обвала в китайской центральной провинции Шэньси, сообщает Центральное телевидение Китая.
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Процесс запуска может занять несколько месяцев, на данный момент над программным обеспечением производят тесты в Китае.
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Поправки подготовлены в Земельный кодекс, закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс.
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Мнимых бедных планируют лишить государственных пособий

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