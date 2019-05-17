Футбол
«Тамбов» прошел лицензирование для участия в премьер-лигеСпорт-Экспресс 05:53
"Тамбов" прошел лицензирование для участия в премьер-лиге в предстоящем сезоне. Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 07:04, Ашберн
Происшествия
Больница сгорела в старинном селе в Карелии
Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.
Обновлено в 06:19
Происшествия
У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»
Неизвестные развернули у резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Чистом переулке в Москве баннер с надписью «Извинись за Екб».
Обновлено вчера в 12:41
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено вчера в 07:00
Авто
Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа
Модель Skoda Octavia нового поколения, премьера которой должна состояться в этом году, снова заметили на тестах в Чехии.
Обновлено в 02:48
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Политика
В Кремле оценили ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма неверно, так как они вели диалог с местными жителями еще до предложения президента России Владимира Путина о возможности провести опрос.
Обновлено в 06:07
Общество
В Москве прощаются с Сергеем Доренко
На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:58
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Украинцам с российскими паспортами задумали запретить въезд в ЕС
Европейские чиновники попробуют выяснить, возможно ли запретить въезд в ЕС жителям востока Украины, получившим российские паспорта.
Обновлено в 05:57
Наука
Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Политика
В штабе Зеленского отреагировали на роспуск Рады
В штабе избранного украинского президента Владимира Зеленского прокомментировал роспуск Рады. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:07
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Экономика
Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров
ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Политика
Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко к настоящему времени установлены.
Обновлено в 05:40
Авто
KIA анонсировала новинки для авторынка России
KIA готовит для Европы легкий пикап на платформе от Hyundai Santa Cruz. В Россию новинку вряд ли привезут.
Обновлено в 01:39
Политика
Лавров рассказал, будет ли Россия выходить из Совета Европы
Россия не стремится выходить из Совета Европы.
Обновлено в 05:51
Театры
Жена Михаила Боярского стала худруком театра им. Ленсовета
Лариса Луппиан пока знакомится с труппой Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, получила предложение стать худруком театра Ленсовета.
Обновлено в 03:57
Общество
В Совфеде предложили маркировать онлайн-игры из-за стрельбы в школах
В четверг, 16 мая, сенаторы Людмила Бокова, Александр Башкин, Елена Мизулина и Ахмат Салпагаров внесли в Госдуму законопроект, вводящий возрастные маркировки для компьютерных и онлайн-игр.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Пожар в здании РУДН ликвидировали
Пожар в учебном здании Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Жена Диброва осталась одна с тремя детьми
Молодая супруга популярного ведущего Дмитрия Диброва Полина призналась, что осталась одна с тремя сыновьями.
Обновлено в 06:31
Хоккей
Телегин заменит Капризова в составе сборной России на матч с Латвией
Сборная России продолжает подготовку к матчу чемпионата мира по хоккею против Латвии. Стал известен состав нашей команды на эту игру.
Обновлено в 06:31
Политика
ЕС продлил санкции против Сирии
"17 мая 2019 года Совет продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима", - говорится в документе.
Обновлено в 06:24
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Гаджеты
Стартовали продажи игрового ноутбука Predator Triton 900
Рекомендуемая розничная стоимость ноутбука Predator Triton 900 составляет 369,990 рублей.
Обновлено вчера в 09:00
Здоровье
Более половины мужчин и женщин в России имеют избыточный вес
Продолжительность жизни сокращается на 5 лет при избыточном весе и на 15 лет при выраженном ожирении, сообщила специалист.
Обновлено вчера в 09:53