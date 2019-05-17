Футбол

«Тамбов» прошел лицензирование для участия в премьер-лигеСпорт-Экспресс 05:53

"Тамбов" прошел лицензирование для участия в премьер-лиге в предстоящем сезоне. Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Тамбов» прошёл лицензирование РФС на сезон-2019/20

RT на русском06:53

«Тамбов» прошел лицензирование для участия в соревнованиях РФС в сезоне-2019/2020

ТАСС06:27

«Тамбов» прошел лицензирование РФС на сезон-2019/20

Чемпионат06:44

«Тамбов» получил лицензию и сыграет первые матчи в Саранске

Sport24.ru06:32

«Тамбов» прошел лицензирование РФС для участия в РПЛ в сезоне-2019/20

РИА Новости06:48

«Тамбов» прошел лицензирование для участия в премьер-лиге

Спорт-Экспресс05:53

ФК «Тамбов» получил лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге

Go68.ru06:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 07:04, Ашберн
Происшествия

Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью

Обновлено в 05:11
Происшествия

Больница сгорела в старинном селе в Карелии

Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.
Обновлено в 06:19
Происшествия

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

Неизвестные развернули у резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Чистом переулке в Москве баннер с надписью «Извинись за Екб».
Обновлено вчера в 12:41
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено вчера в 07:00
Авто

Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа

Модель Skoda Octavia нового поколения, премьера которой должна состояться в этом году, снова заметили на тестах в Чехии.
Обновлено в 02:48
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Политика

Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Политика

В Кремле оценили ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма неверно, так как они вели диалог с местными жителями еще до предложения президента России Владимира Путина о возможности провести опрос.
Обновлено в 06:07
Общество

В Москве прощаются с Сергеем Доренко

На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:58
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено вчера в 05:59
Политика

Украинцам с российскими паспортами задумали запретить въезд в ЕС

Европейские чиновники попробуют выяснить, возможно ли запретить въезд в ЕС жителям востока Украины, получившим российские паспорта.
Обновлено в 05:57
Наука

Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено вчера в 22:40
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Политика

В штабе Зеленского отреагировали на роспуск Рады

В штабе избранного украинского президента Владимира Зеленского прокомментировал роспуск Рады. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:07
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Экономика

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Политика

Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко к настоящему времени установлены.
Обновлено в 05:40
Авто

KIA анонсировала новинки для авторынка России

KIA готовит для Европы легкий пикап на платформе от Hyundai Santa Cruz. В Россию новинку вряд ли привезут.
Обновлено в 01:39
Политика

Лавров рассказал, будет ли Россия выходить из Совета Европы

Россия не стремится выходить из Совета Европы.
Обновлено в 05:51
Театры

Жена Михаила Боярского стала худруком театра им. Ленсовета

Лариса Луппиан пока знакомится с труппой Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, получила предложение стать худруком театра Ленсовета.
Обновлено в 03:57
Общество

В Совфеде предложили маркировать онлайн-игры из-за стрельбы в школах

В четверг, 16 мая, сенаторы Людмила Бокова, Александр Башкин, Елена Мизулина и Ахмат Салпагаров внесли в Госдуму законопроект, вводящий возрастные маркировки для компьютерных и онлайн-игр.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

Пожар в здании РУДН ликвидировали

Пожар в учебном здании Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Жена Диброва осталась одна с тремя детьми

Молодая супруга популярного ведущего Дмитрия Диброва Полина призналась, что осталась одна с тремя сыновьями.
Обновлено в 06:31
Хоккей

Телегин заменит Капризова в составе сборной России на матч с Латвией

Сборная России продолжает подготовку к матчу чемпионата мира по хоккею против Латвии. Стал известен состав нашей команды на эту игру.
Обновлено в 06:31
Политика

ЕС продлил санкции против Сирии

"17 мая 2019 года Совет продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима", - говорится в документе.
Обновлено в 06:24
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Гаджеты

Стартовали продажи игрового ноутбука Predator Triton 900

Рекомендуемая розничная стоимость ноутбука Predator Triton 900 составляет 369,990 рублей.
Обновлено вчера в 09:00
Игры

Разработчики System Shock 3 не хотят самостоятельно издавать игру

Обновлено в 06:52
Здоровье

Более половины мужчин и женщин в России имеют избыточный вес

Продолжительность жизни сокращается на 5 лет при избыточном весе и на 15 лет при выраженном ожирении, сообщила специалист.
Обновлено вчера в 09:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное