Футбол

«Тамбов» примет «Динамо» в седьмом туре премьер-лигиСоветский спорт 02:34

Тамбов — Динамо
сегодня
в 07:00
Чемпионат России
Саранск, Мордовия Арена
Тамбов сыграет с Динамо в матче седьмого тура премьер-лиги. Дебютант РПЛ продолжает принимать соперников на Мордовия Арене в Саранске из-за неготовности стадиона Спартак в Тамбове. После шести туров команды располагаются рядом в турнирной таблице в зоне стыковых матчей.
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