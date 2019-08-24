Футбол
«Тамбов» примет «Динамо» в седьмом туре премьер-лигиСоветский спорт 02:34
Тамбов сыграет с Динамо в матче седьмого тура премьер-лиги. Дебютант РПЛ продолжает принимать соперников на Мордовия Арене в Саранске из-за неготовности стадиона Спартак в Тамбове. После шести туров команды располагаются рядом в турнирной таблице в зоне стыковых матчей.
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Семь регионов страны досрочно выполнили планы по расселению граждан из аварийного жилья в 2019 году.
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Составлен рейтинг наиболее «женских» марок автомобилей в РФ
Эксперты проанализировали результаты ряда опросов автовладельцев в России и установили автомобильные марки с наибольшей долей владельцев-женщин.
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На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
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Политика
В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец»
Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.
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Гаджеты
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Здоровье
Напились — ловите похмельный автобус!
По пути домой сотрудники похмельного автобуса в Лас-Вегасе обещали чудо превращения — из пьяного в свежего и бодрого.
Обновлено в 04:56
Экономика
Последний зарубежный эксплуатант Суперджетов SSJ-100 хочет их продать
Interjet остается последним иностранным эксплуатантом SSJ-100 с парком из 22-х самолетов.
Обновлено вчера в 04:58
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено вчера в 16:20
Единоборства
Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом
Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом Завтра один из самых известных российских боксеров Сергей Ковалев будет защищать в Челябинске принадлежащее ему звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,4 кг в бою с очень экстравагантным и неординарным персонажем.
Обновлено 22 августа в 19:12
Происшествия
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Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.
Обновлено в 05:17
Происшествия
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Происшествия
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Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Здоровье
В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов
Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Обновлено 22 августа в 05:31
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Футбол
Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Кельном»
Обновлено вчера в 16:31
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
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Без Моуринью: Рамос назвал самых важных тренеров в своей карьере
Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал о тренерах, которые повлияли на его карьеру.
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Наука
Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи
Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
Обновлено 22 августа в 11:18
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
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Политика
Зеленский сравнил присоединение Крыма с кражей ребенка
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил потерю Крыма с кражей ребенка у родителей.
Обновлено в 04:00
Здоровье
Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
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Наука
Метаболический профиль предсказал смерть в течение 10 лет с точностью в 83 процента
Среди показателей, предсказывающих смерть, ученые выделили уровень содержания глюкозы, жиров, молочной кислоты, альбуминов и другие, а точность предсказания на отдельной выборке людей в пятилетней перспективе составила 83,7 процента.
Обновлено вчера в 06:58
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
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