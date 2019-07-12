Футбол
«Тамбов» презентовал форму на новый сезонСоветский спорт 06:34
Напомним, что по итогам прошлого сезона тамбовская команда набрала 73 очка и заняла первое место в первенстве ФНЛ. В первом туре чемпионата России Тамбов на выезде сыграет против Зенита. Встреча состоится 14 июля на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге.
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