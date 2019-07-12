Футбол

«Тамбов» презентовал форму на новый сезонСоветский спорт 06:34

Напомним, что по итогам прошлого сезона тамбовская команда набрала 73 очка и заняла первое место в первенстве ФНЛ. В первом туре чемпионата России Тамбов на выезде сыграет против Зенита. Встреча состоится 14 июля на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге.
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Дебютант РПЛ «Тамбов» показал новую форму

Sport24.ru05:18

«Тамбов» презентовал форму на новый сезон

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«Тамбов» представил форму на сезон-2019/20

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«Тамбов» представил форму на новый сезон

Матч ТВ06:26

«Тамбов» представил форму на дебютный сезон в РПЛ

Soccer.ru05:53

«Тамбов» показал форму на сезон-2019/2020

Спорт-Экспресс05:35

«Тамбов» презентовал новую форму

Sports.ru06:27
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