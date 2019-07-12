Футбол
«Тамбов» презентовал форму на новый сезонСоветский спорт 06:34
Напомним, что по итогам прошлого сезона тамбовская команда набрала 73 очка и заняла первое место в первенстве ФНЛ. В первом туре чемпионата России Тамбов на выезде сыграет против Зенита. Встреча состоится 14 июля на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:41, Вашингтон
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Голландка Хассан побила мировой рекорд Мастерковой 23-летней давности
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Многодетные мамы рассказали, что земельные участки им выдали едва ли не за тридевять земель от родных домов.
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Обновлено в 10:35
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов
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Армия и оружие
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Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
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Четыре туриста из Калининградской области перевернулись при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.
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Общество
Прокуратура Москвы предостерегла организаторов акции в Новопушкинском сквере
Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях и вынесла предостережение организаторам акции, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
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Путин и Зеленский впервые в истории поговорили по телефону
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