Футбол
«Тамбов» презентовал форму на новый сезонСоветский спорт 06:34
Напомним, что по итогам прошлого сезона тамбовская команда набрала 73 очка и заняла первое место в первенстве ФНЛ. В первом туре чемпионата России Тамбов на выезде сыграет против Зенита. Встреча состоится 14 июля на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге.
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Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
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Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа
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Бирюзовое озеро, расположенное буквально в десяти минутах езды от микрорайона Новосибирского государственного педагогического университета и поэтому доступное каждому жителю города, в этом году обратило на себя внимание любителей селфи и просто эффектных фотографий.
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Как пишут «Кубанские новости», двухлетняя девочка, которая приехала в Сочи из Нижнего Новгорода, выпала с балкона 8-го этажа «Сочи Парк отеля».
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Обновлено в 06:49
Здоровье
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В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
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В НАТО отреагировали на доставку С-400 в Турцию
Обновлено в 06:45
Гаджеты
OPPO открыла продажи недорогого флагмана с мощным процессором в России
Сегодня в России стартовали продажи нового смартфона компании OPPO — OPPO Reno Z. Это самая младшая модель в линейке Reno, нацеленной на вдохновение пользователей OPPO по всему мира заниматься творчеством.
Обновлено в 07:01
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Минздрав заявил об увеличении числа сельских медучреждений с 2012 года
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Обновлено в 06:34
Общество
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Самые ранние христиане в Римской империи обычно изображались как люди, удалившиеся от мира, которым угрожали гонениями.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Сотрудники полиции в округе Бангли на Бали сопроводили российскую туристку в психиатрическую клинику за неподобающее поведение на вилле, сообщает местное издание Coconuts.
Обновлено вчера в 21:37
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Обновлено в 02:24
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Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Басманный суд Москвы отправил под стражу на два месяца замруководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:06