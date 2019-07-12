Футбол

«Тамбов» презентовал форму на новый сезонСоветский спорт 06:34

Напомним, что по итогам прошлого сезона тамбовская команда набрала 73 очка и заняла первое место в первенстве ФНЛ. В первом туре чемпионата России Тамбов на выезде сыграет против Зенита. Встреча состоится 14 июля на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге.
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Дебютант РПЛ «Тамбов» показал новую форму

Sport24.ru05:18

«Тамбов» презентовал форму на новый сезон

Советский спорт06:34

«Тамбов» представил форму на сезон-2019/20

Чемпионат05:27

«Тамбов» представил форму на новый сезон

Матч ТВ06:26

«Тамбов» представил форму на дебютный сезон в РПЛ

Soccer.ru05:53

«Тамбов» показал форму на сезон-2019/2020

Спорт-Экспресс05:35

«Тамбов» презентовал новую форму

Sports.ru06:27
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:14, Вашингтон
Экономика

ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Visa и Mastercard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут уйти с российского рынка.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев: «В браке с Ивановым у Лолиты отсутствовала личная жизнь»

Певица Лолита Милявская, известная своей экстравагантностью и отсутствием комплексов, в начале июля шокировала поклонников неожиданным признанием: она и её муж Дмитрий Иванов решили расстаться спустя восемь лет брака.
Обновлено в 08:59
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Общество

Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Обновлено вчера в 10:25
Технологии

МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов

МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Авто

Chevrolet Camaro получил 1014-сильный мотор и «механику»

Американская компания Speciality Vehicle Engineering (SVE) представила ограниченную серию купе Yenko/SC Camaro с 1014-сильным компрессорным V8.
Обновлено в 11:00
Энергетика

Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в Госдуму

Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.
Обновлено в 12:17
Футбол

Футбольный агент назвал своих клиентов из Африки «загорелыми»

Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к болельщикам «Зенита» перед матчем против «Тамбова» с просьбой не проявлять расизм.
Обновлено в 19:57
Политика

На телеканале «Россия 1» состоялся телемост между Москвой и Киевом

Обновлено в 13:32
Армия и оружие

Россия начала поставлять в Турцию ЗРК С-400

Покупка новейших российских систем ПВО С-400 стала причиной международного скандала между Турцией и США.
Обновлено в 04:59
Политика

Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии

Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Кино

В Британии обнаружили три неизданных сценария Стэнли Кубрика

Профессор Бангорского университета в Уэльсе Натан Абрамс рассказал журналистом о найденных ранее неизвестных трех сценариях режиссера Стэнли Кубрика.
Обновлено в 10:58
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Футбол

Фернандо: «Уважаем „Сочи“, но сыграем только на победу»

Полузащитник «Спартака» Фернандо высказался о предстоящем матче первого тура РПЛ против «Сочи».
Обновлено в 09:43
Общество

Прокуратура предупредила организаторов несогласованного митинга в Москве о последствиях

Прокуратура Москвы предостерегла организаторов возможной несанкционированной акции, намеченной на 14 июля оппозиционными политиками в центре Москвы, о негативных последствиях.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес

Екатерина Колисниченко выписалась из роддома

Малыш родился крепким и здоровым. Сегодня он впервые увидит свой дом. Новоиспеченная родительница сообщила, что уже выписалась из роддома.
Обновлено в 12:00
Экономика

Moody’s поместило рейтинг Metro в список на пересмотр с возможностью понижения

Международное рейтинговое агентство Moody's поместило корпоративный рейтинг ритейлера Metro AG на уровне "Ba1" в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 16:11
Происшествия

В госархиве литературы и искусства в Москве потушен крупный пожар

Обновлено в 08:26
Авто

Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019

Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 20:40
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Экономика

Россияне не стали экономить на мороженом

Снижение доходов не повлияло на покупку россиянами мороженого, свидетельствуют результаты исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено в 20:58
Шоу-бизнес

Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками

12 июля для Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего является особенной датой.
Обновлено в 08:43
Авто

Nissan тизером анонсировал новое поколение Nissan Juke

Судя по тизеру, новый Juke сохранит «двухэтажную» светотехнику – с узкими ходовыми огнями и указателями поворота сверху, а также с круглыми фарами головного света в бампере снизу.
Обновлено в 16:57
Авто

Корейская версия Hyundai Venue нарядилась ярче других

Топ-версия (справа) называется Flux.
Обновлено в 16:40
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