Футбол
«Тамбов» представил новый логотипЕвро-футбол.ру 07:36
Представляем новый логотип нашего клуба! pic.twitter.com / sqIRbMRIsW — ФК "Тамбов" (@ fctambov68) 8 июля 2019 г.
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Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Гендиректор «Рустави-2» извинился за мат в адрес Путина
Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия извинился за мат в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавший в эфире.
Обновлено в 01:53
Финансы
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ
«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза
Обновлено в 07:36
Авто
В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan
Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Обновлено в 08:19
Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Космос
Японский зонд в четверг совершит вторую посадку на астероид
Обновлено в 07:06
Авто
Audi откажется от сенсорных экранов в салоне своих автомобилей
Марк Лихте предполагает, что возможно в будущем дисплеи заменят проекционные экраны и голосовое управление.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» презентует иностранцам «Каракуртов» и «Мангустов»
Будут проведены презентации фрегата «Гепард-3.9» и малого сторожевого корабля проекта 20382 «Тигр», скоростного патрульного катера проекта 12150 «Мангуст».
Обновлено в 06:31
Кино
Паулина Андреева сыграет в новом фильме жену Виктора Цоя
Супругу Виктора Цоя сыграет известная актриса Паулина Андреева.
Обновлено в 08:04
Здоровье
В Рязанскую БСМП поставлено новое оборудование
Обновлено в 06:40
Политика
Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Политика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана
Обновлено в 08:05
Происшествия
Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна
Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
Симоньян напомнила грузинам слова, превращающие человека в «существо»
Грузинский телеведущий Георгий Габуния перестал быть не только мужчиной, но и человеком, когда позволил себе оскорбить покойных родителей президента РФ.
Обновлено в 07:21
Энергетика
Эксперты составили прогноз роста цен на бензин до 2024 года
Средняя розничная цена на бензин составит в нынешнем году 48,36 рубля за литр. А к 2024 году она поднимется до 51,41 рубля.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину
Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39
Общество
Россияне сегодня отмечают День семьи, любви и верности
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Политика
Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»
Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 08:33
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Экономика
Петербургскому метро запретили крупную закупку из-за нехватки чертежей
Комиссия Санкт-Петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы в понедельник, 8 июля, признала обоснованной жалобу ООО «Моспик» на действия ГУП «Петербургский метрополитен» и предписало подземке аннулировать закупки на общую сумму более 547 млн рублей.
Обновлено в 08:30
Политика
В Киеве начался саммит Украина-ЕС
В Киеве открылся 21-й саммит Украина-ЕС. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Обновлено в 08:15