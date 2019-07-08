Футбол

«Тамбов» представил новый логотипЕвро-футбол.ру 07:36

Представляем новый логотип нашего клуба! pic.twitter.com / sqIRbMRIsW — ФК "Тамбов" (@ fctambov68) 8 июля 2019 г.
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В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
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Обновлено вчера в 11:33
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Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
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«Рособоронэкспорт» презентует иностранцам «Каракуртов» и «Мангустов»

Будут проведены презентации фрегата «Гепард-3.9» и малого сторожевого корабля проекта 20382 «Тигр», скоростного патрульного катера проекта 12150 «Мангуст».
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Паулина Андреева сыграет в новом фильме жену Виктора Цоя

Супругу Виктора Цоя сыграет известная актриса Паулина Андреева.
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Общество

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Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
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Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину

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Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

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Петербургскому метро запретили крупную закупку из-за нехватки чертежей

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В Киеве начался саммит Украина-ЕС

В Киеве открылся 21-й саммит Украина-ЕС. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
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