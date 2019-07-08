Футбол

«Тамбов» представил новый логотипЕвро-футбол.ру 07:36

Представляем новый логотип нашего клуба! pic.twitter.com / sqIRbMRIsW — ФК "Тамбов" (@ fctambov68) 8 июля 2019 г.
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«Тамбов» презентовал обновленный логотип клуба

Матч ТВ05:43

«Тамбов» представил свой новый логотип перед дебютным сезоном в РПЛ

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«Тамбов» представил новый логотип на сезон-2019/20. Фото

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«Тамбов» представил новый клубный логотип

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«Тамбов» представил новый логотип клуба, на нем изображен волк (видео)

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«Тамбов» презентовал обновленный логотип клуба

Sportbox.RU05:43

В РПЛ ФК «Тамбов» будет играть с новой эмблемой

Онлайн Тамбов.ру04:07
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Политика

Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире

Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика

Петербургскому метро запретили крупную закупку из-за нехватки чертежей

Комиссия Санкт-Петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы в понедельник, 8 июля, признала обоснованной жалобу ООО «Моспик» на действия ГУП «Петербургский метрополитен» и предписало подземке аннулировать закупки на общую сумму более 547 млн рублей.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

310 лет назад Петр I разгромил шведов в Полтавской битве

Обновлено в 03:37
Политика

На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией

В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Общество

Найдены останки, принадлежащие соратнику Наполеона

В Смоленске археологи во время раскопок на Королевском бастионе нашли останки, которые могут принадлежать ближайшему соратнику Наполеона - генералу Гюдену.
Обновлено в 09:56
Общество

В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Кино

Умер актер Владимир Златоустовский

Обновлено в 09:42
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено в 04:30
Музыка

Швейцарская пилотажная группа перепутала место своего выступления

Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse выступила не перед теми зрителями, перепутав место выступления.
Обновлено в 09:31
Авто

Tesla Model 3 установила новый рекорд, проехав за сутки 2781 км

ИА «Ореанда-Новости» Электромобиль Tesla Model 3 установила на территории Германии новый рекорд, проехав 2781 км за 24 часа.
Обновлено вчера в 16:47
Авто

Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6

В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
Обновлено в 03:45
Здоровье

Положение о паллиативной помощи утвердили два министерства

Основные правила содержатся в Положении, утверждённом совместным приказом Минздрава и Минтруда, вступающем в силу 8 июля.
Обновлено в 00:30
Общество

Упавшую в карри чайку перепутали с птицей фениксом

После осмотра ветеринары выяснили, что это обыкновенная чайка, которая упала в чан с карри.
Обновлено в 05:58
Политика

Евкуров назначен замминистра обороны

Обновлено в 07:35
Политика

Симоньян напомнила грузинам слова, превращающие человека в «существо»

Грузинский телеведущий Георгий Габуния перестал быть не только мужчиной, но и человеком, когда позволил себе оскорбить покойных родителей президента РФ.
Обновлено в 07:21
Культура

В Сочи начался финал I Всероссийского конкурса молодых музыкантов

В I Всероссийском конкурсе молодых музыкантов "Созвездие", который сегодня стартует в образовательном центре "Сириус", на одно место претендовали более ста участников.
Обновлено вчера в 11:41
Политика

Госдума призвала экстрадировать грузинского ведущего «Рустави-2»

Члены света Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела против телеведущего грузинского телеканала "Рустави-2".
Обновлено в 10:25
Гаджеты

Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены

Обновлено в 08:31
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы

«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Кино

Что говорят в сети о первом тизере к ремейку мультфильма «Мулан»

Обновлено в 08:05
Происшествия

Гандболистка сборной России погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Экономика

Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата

«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 09:33
Здоровье

Диетолог назвала безопасную суточную дозу грибов

Обновлено вчера в 22:17
Шоу-бизнес

Рубашку Киркорова на модном показе чуть не съела лошадь

Во время фотосессии с лошадью, которая участвовала в показе, Киркоров вдруг почувствовал боль в руке.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза

Обновлено в 07:36
Теннис

Серена Уильямс стала четвертьфиналисткой Уимблдона

Американка Серена Уильямс оформила выход в четвертьфинал Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 09:26
Политика

Берни Экклстоун: «Хочу, чтобы Путин правил Европой»

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1", почетный президент организации Берни Экклстоун хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин правил Европой.
Обновлено в 10:34
Спорт

13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину

13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
Обновлено в 10:23
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