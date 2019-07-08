Футбол
«Тамбов» представил новый логотипЕвро-футбол.ру 07:36
Представляем новый логотип нашего клуба! pic.twitter.com / sqIRbMRIsW — ФК "Тамбов" (@ fctambov68) 8 июля 2019 г.
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Политика
Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире
Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика
Петербургскому метро запретили крупную закупку из-за нехватки чертежей
Комиссия Санкт-Петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы в понедельник, 8 июля, признала обоснованной жалобу ООО «Моспик» на действия ГУП «Петербургский метрополитен» и предписало подземке аннулировать закупки на общую сумму более 547 млн рублей.
Обновлено в 08:30
Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Общество
Найдены останки, принадлежащие соратнику Наполеона
В Смоленске археологи во время раскопок на Королевском бастионе нашли останки, которые могут принадлежать ближайшему соратнику Наполеона - генералу Гюдену.
Обновлено в 09:56
Общество
В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Кино
Умер актер Владимир Златоустовский
Обновлено в 09:42
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено в 04:30
Музыка
Швейцарская пилотажная группа перепутала место своего выступления
Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse выступила не перед теми зрителями, перепутав место выступления.
Обновлено в 09:31
Авто
Tesla Model 3 установила новый рекорд, проехав за сутки 2781 км
ИА «Ореанда-Новости» Электромобиль Tesla Model 3 установила на территории Германии новый рекорд, проехав 2781 км за 24 часа.
Обновлено вчера в 16:47
Авто
Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6
В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
Обновлено в 03:45
Здоровье
Положение о паллиативной помощи утвердили два министерства
Основные правила содержатся в Положении, утверждённом совместным приказом Минздрава и Минтруда, вступающем в силу 8 июля.
Обновлено в 00:30
Общество
Упавшую в карри чайку перепутали с птицей фениксом
После осмотра ветеринары выяснили, что это обыкновенная чайка, которая упала в чан с карри.
Обновлено в 05:58
Политика
Евкуров назначен замминистра обороны
Обновлено в 07:35
Политика
Симоньян напомнила грузинам слова, превращающие человека в «существо»
Грузинский телеведущий Георгий Габуния перестал быть не только мужчиной, но и человеком, когда позволил себе оскорбить покойных родителей президента РФ.
Обновлено в 07:21
Культура
В Сочи начался финал I Всероссийского конкурса молодых музыкантов
В I Всероссийском конкурсе молодых музыкантов "Созвездие", который сегодня стартует в образовательном центре "Сириус", на одно место претендовали более ста участников.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Госдума призвала экстрадировать грузинского ведущего «Рустави-2»
Члены света Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела против телеведущего грузинского телеканала "Рустави-2".
Обновлено в 10:25
Гаджеты
Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены
Обновлено в 08:31
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Кино
Что говорят в сети о первом тизере к ремейку мультфильма «Мулан»
Обновлено в 08:05
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата
«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 09:33
Здоровье
Диетолог назвала безопасную суточную дозу грибов
Обновлено вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Рубашку Киркорова на модном показе чуть не съела лошадь
Во время фотосессии с лошадью, которая участвовала в показе, Киркоров вдруг почувствовал боль в руке.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза
Обновлено в 07:36
Теннис
Серена Уильямс стала четвертьфиналисткой Уимблдона
Американка Серена Уильямс оформила выход в четвертьфинал Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 09:26
Политика
Берни Экклстоун: «Хочу, чтобы Путин правил Европой»
Бывший генеральный промоутер "Формулы-1", почетный президент организации Берни Экклстоун хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин правил Европой.
Обновлено в 10:34
Спорт
13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину
13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
Обновлено в 10:23