Футбол

Футбольный клуб «Тамбов» представил новый логотипБлокнот Тамбов 06:00

Логотип уже утвержден руководством, и с нового сезона он вступает в свою силу.
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«Тамбов» представил новый логотип клуба, на нем изображен волк (видео)

Советский спорт05:35

«Тамбов» представил свой новый логотип перед дебютным сезоном в РПЛ

Sport24.ru05:31

«Тамбов» презентовал обновленный логотип клуба

Sportbox.RU05:43

«Тамбов» представил новый клубный логотип

Чемпионат05:44

«Тамбов» презентовал обновленный логотип клуба

Матч ТВ05:43

«Тамбов» представил новый логотип на сезон-2019/20. Фото

Спорт-Экспресс05:48

В РПЛ ФК «Тамбов» будет играть с новой эмблемой

Онлайн Тамбов.ру04:07
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Политика

«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина

1. В эфире телеканала «Рустави 2» прозвучала нецензурная брань в адрес Путина Телеведущий Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале «Рустави 2». Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина.
Обновлено в 02:32
Авто

GM-АвтоВАЗ перезапустил конвейер

Припомним, раньше GM-АВТОВАЗ провел проверки и обновил программное обеспечивание электрического блока управления движком с целью последующего совершенствования потребительских качеств джипа Шевроле Niva.
Обновлено в 05:43
Футбол

«Барселона» представила выездную форму на следующий сезон

Обновлено в 05:36
Авто

Мотор ЗМЗ модернизируют для внедорожника «УАЗ Патриот» с АКПП

Заволжский моторный завод изготовил пилотную партию двигателей ZMZ Pro, адаптированных под шестиступенчатый «автомат» Punch 6L50.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие

Три населенных пункта ДНР были обесточены в результате обстрелов ВСУ

Обновлено в 04:16
Общество

Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов

Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Футбол

«В колонии можно играть в футбол, работать, научиться шить. Не думаю, что Кокорин с Мамаевым надломятся»

Сергей Галицкий – о Мамаеве, Мусаеве и бизнесе в футболе Не осуждаю Галицкого – Никому не желаю попасть в тюрьму, – начал Югрин.
Обновлено в 03:00
Политика

Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии

Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.
Обновлено в 05:20
Политика

Украинский союз журналистов возмущён возможным телемостом с Россией

Представители «Национального союза журналистов Украины» осудили возможное проведение в прямом эфире телеканалом NewsOne телемоста с «Россией-24».
Обновлено в 04:17
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Обновлено вчера в 09:50
Кино

Вышел первый русский трейлер фильма «Мулан»

Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник

Обновлено в 05:02
Авто

7 больших плюсов и 5 относительных минусов Cadillac Escalade

Среди тяжелых кроссоверов Escalade занимает особое место благодаря своему происхождению. Он не хуже и не лучше конкурентов.
Обновлено в 05:00
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Политика

Запрет на прямые перелеты в Грузию вступил в силу

С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено в 01:37
Здоровье

Заболевших российских туристок экстренно эвакуировали из Турции

Обновлено в 05:32
Наука

Япония создаст подлодки нового поколения

В Японии начали разработку подводных лодок 29SS, которые придут на смену дизель-электрическим подлодкам (ДЭПЛ) класса «Сорю», созданным в 2009 году.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже

Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
Обновлено в 05:25
Наука

Исследователи создали магнитострикционный сплав редких металлов

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого совместно с коллегами создали многофункциональные металлические сплавы, которые под воздействием магнитного поля демонстрируют одновременно два эффекта: выделение и поглощение тепла, а также изменение размеров и объема материала.
Обновлено в 03:41
Политика

Председатель ПАСЕ прокомментировала восстановление России в правах

Надежду на полное и всестороннее сотрудничество с Россией после восстановления прав российской делегации в Совете Европы высказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье во время пленарного заседания 7 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержан из-за удара молнии

Обновлено в 04:15
Политика

В Татарстане суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России»

Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным.
Обновлено в 04:51
Футбол

УЕФА сообщил, что не предлагал сборной Аргентины сыграть в Лиге наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о том, что предложил сборной Аргентины принять участие в Лиге наций, если команда откажется от выступления в Кубке Америки.
Обновлено в 05:55
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Обновлено в 02:43
Политика

Зеленский предложил Путину встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.
Обновлено в 05:31
Авто

Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей

Вторым после Rio идет Hyundai Solaris со средневзвешенным ценником 897 тыс. рублей, на котором за 6 месяцев 2019 года остановили свой выбор 30 710 россиян.
Обновлено в 01:16
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
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Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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