Футбол
Футбольный клуб «Тамбов» представил новый логотипБлокнот Тамбов 06:00
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Политика
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
1. В эфире телеканала «Рустави 2» прозвучала нецензурная брань в адрес Путина Телеведущий Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале «Рустави 2». Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина.
Обновлено в 02:32
Авто
GM-АвтоВАЗ перезапустил конвейер
Припомним, раньше GM-АВТОВАЗ провел проверки и обновил программное обеспечивание электрического блока управления движком с целью последующего совершенствования потребительских качеств джипа Шевроле Niva.
Обновлено в 05:43
Футбол
«Барселона» представила выездную форму на следующий сезон
Обновлено в 05:36
Авто
Мотор ЗМЗ модернизируют для внедорожника «УАЗ Патриот» с АКПП
Заволжский моторный завод изготовил пилотную партию двигателей ZMZ Pro, адаптированных под шестиступенчатый «автомат» Punch 6L50.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Футбол
«В колонии можно играть в футбол, работать, научиться шить. Не думаю, что Кокорин с Мамаевым надломятся»
Сергей Галицкий – о Мамаеве, Мусаеве и бизнесе в футболе Не осуждаю Галицкого – Никому не желаю попасть в тюрьму, – начал Югрин.
Обновлено в 03:00
Политика
Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии
Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.
Обновлено в 05:20
Политика
Украинский союз журналистов возмущён возможным телемостом с Россией
Представители «Национального союза журналистов Украины» осудили возможное проведение в прямом эфире телеканалом NewsOne телемоста с «Россией-24».
Обновлено в 04:17
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым
По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Обновлено вчера в 09:50
Кино
Вышел первый русский трейлер фильма «Мулан»
Обновлено вчера в 13:24
Авто
7 больших плюсов и 5 относительных минусов Cadillac Escalade
Среди тяжелых кроссоверов Escalade занимает особое место благодаря своему происхождению. Он не хуже и не лучше конкурентов.
Обновлено в 05:00
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Политика
Запрет на прямые перелеты в Грузию вступил в силу
С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено в 01:37
Наука
Япония создаст подлодки нового поколения
В Японии начали разработку подводных лодок 29SS, которые придут на смену дизель-электрическим подлодкам (ДЭПЛ) класса «Сорю», созданным в 2009 году.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже
Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
Обновлено в 05:25
Наука
Исследователи создали магнитострикционный сплав редких металлов
Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого совместно с коллегами создали многофункциональные металлические сплавы, которые под воздействием магнитного поля демонстрируют одновременно два эффекта: выделение и поглощение тепла, а также изменение размеров и объема материала.
Обновлено в 03:41
Политика
Председатель ПАСЕ прокомментировала восстановление России в правах
Надежду на полное и всестороннее сотрудничество с Россией после восстановления прав российской делегации в Совете Европы высказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье во время пленарного заседания 7 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
В Татарстане суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России»
Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным.
Обновлено в 04:51
Футбол
УЕФА сообщил, что не предлагал сборной Аргентины сыграть в Лиге наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о том, что предложил сборной Аргентины принять участие в Лиге наций, если команда откажется от выступления в Кубке Америки.
Обновлено в 05:55
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться
Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.
Обновлено в 05:31
Авто
Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Вторым после Rio идет Hyundai Solaris со средневзвешенным ценником 897 тыс. рублей, на котором за 6 месяцев 2019 года остановили свой выбор 30 710 россиян.
Обновлено в 01:16
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33