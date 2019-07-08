Логотип уже утвержден руководством, и с нового сезона он вступает в свою силу.

Политика «Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина 1. В эфире телеканала «Рустави 2» прозвучала нецензурная брань в адрес Путина Телеведущий Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале «Рустави 2». Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина.

Авто GM-АвтоВАЗ перезапустил конвейер Припомним, раньше GM-АВТОВАЗ провел проверки и обновил программное обеспечивание электрического блока управления движком с целью последующего совершенствования потребительских качеств джипа Шевроле Niva.

Авто Мотор ЗМЗ модернизируют для внедорожника «УАЗ Патриот» с АКПП Заволжский моторный завод изготовил пилотную партию двигателей ZMZ Pro, адаптированных под шестиступенчатый «автомат» Punch 6L50.

Общество Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.

Политика Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.

Политика Украинский союз журналистов возмущён возможным телемостом с Россией Представители «Национального союза журналистов Украины» осудили возможное проведение в прямом эфире телеканалом NewsOne телемоста с «Россией-24».

Общество Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.

Происшествия Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Авто 7 больших плюсов и 5 относительных минусов Cadillac Escalade Среди тяжелых кроссоверов Escalade занимает особое место благодаря своему происхождению. Он не хуже и не лучше конкурентов.

Авто В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

Политика Запрет на прямые перелеты в Грузию вступил в силу С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

Наука Япония создаст подлодки нового поколения В Японии начали разработку подводных лодок 29SS, которые придут на смену дизель-электрическим подлодкам (ДЭПЛ) класса «Сорю», созданным в 2009 году.

Происшествия Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.

Наука Исследователи создали магнитострикционный сплав редких металлов Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого совместно с коллегами создали многофункциональные металлические сплавы, которые под воздействием магнитного поля демонстрируют одновременно два эффекта: выделение и поглощение тепла, а также изменение размеров и объема материала.

Политика Председатель ПАСЕ прокомментировала восстановление России в правах Надежду на полное и всестороннее сотрудничество с Россией после восстановления прав российской делегации в Совете Европы высказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье во время пленарного заседания 7 июля.

Футбол УЕФА сообщил, что не предлагал сборной Аргентины сыграть в Лиге наций Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о том, что предложил сборной Аргентины принять участие в Лиге наций, если команда откажется от выступления в Кубке Америки.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.

Политика РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Политика Зеленский предложил Путину встретиться Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.

Авто Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей Вторым после Rio идет Hyundai Solaris со средневзвешенным ценником 897 тыс. рублей, на котором за 6 месяцев 2019 года остановили свой выбор 30 710 россиян.