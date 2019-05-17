Футбол

«Тамбов» получил лицензию и сыграет первые матчи в СаранскеSport24.ru 06:32

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил корреспонденту Sport24 Владиславу Флегонтову, что клуб прошел процедуру лицензирования для выступления в российской Премьер-лиге в сезоне-2019/20. По словам Худякова, первые домашние матчи в РПЛ «Тамбов» проведет в Саранске.
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До сентября «Тамбов» будет играть в Саранске

Советский спорт08:05

«Тамбов» прошел лицензирование РФС для участия в РПЛ в сезоне-2019/20

РИА Новости06:48

«Тамбов» прошел лицензирование для участия в соревнованиях РФС в сезоне-2019/2020

ТАСС06:27

«Тамбов» получил лицензию и сыграет первые матчи в Саранске

Sport24.ru06:32

«Тамбов» прошёл лицензирование РФС на сезон-2019/20

Чемпионат06:44

«Тамбов» прошел лицензирование

Спорт-Экспресс05:53

«Тамбов» получил лицензию на следующий сезон. До сентября клуб будет играть в Саранске

Sports.ru07:40
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
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Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
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По словам Бадовски, контролировать процесс разработки очень сложно — никогда не знаешь, что может пойти не так и какой специалист понадобится в определённый момент, поэтому переработки практически неизбежны, иначе не получится сделать игры уровня «Дикой охоты».
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Лазарев прошёл в финал «Евровидения»

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