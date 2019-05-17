Футбол
«Тамбов» получил лицензию и сыграет первые матчи в СаранскеSport24.ru 06:32
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил корреспонденту Sport24 Владиславу Флегонтову, что клуб прошел процедуру лицензирования для выступления в российской Премьер-лиге в сезоне-2019/20. По словам Худякова, первые домашние матчи в РПЛ «Тамбов» проведет в Саранске.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Футбол
Аллегри ушел с поста главного тренера «Ювентуса»
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 07:40
Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Жену Погребняка сравнили с дочерью Пугачевой
Подписчикам понравилась публикация девушки, а некоторые даже сравнили "омолодившуюся" Погребняк с дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Елизаветой.
Обновлено в 18:48
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Культура
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес
Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги
Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Общество
Роструд узнал о зарплатных ожиданиях россиян при смене работы
Каждый четвертый респондент признался, что при смене работы хотел бы получать зарплату в 1,5 раза больше, сообщается на сайте Роструда.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Опубликовано свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл
СМИ узнали тайну, которую долгое время скрывали принц Гарри и Меган Маркл: благодаря публикации в сети свидетельства о рождении их сына стало известно, где родился молодой лорд Маунтбеттен-Виндзор.
Обновлено в 16:36
Политика
FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста
Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Экономика
АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы
В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Футбол
ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
Здоровье
Число заболевших кишечной инфекцией в Новоульяновске увеличилось до 34
Количество жителей Новоульяновска, у которых выявлена кишечная инфекция, увеличилось до 34 человек.
Обновлено в 09:29
Хоккей
Чешские хоккеисты разгромили итальянцев на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Чехии победили команду Италии со счетом 8:0 в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 16:26
Игры
CD Projekt RED будет относиться к работникам так же, как к игрокам — с уважением
По словам Бадовски, контролировать процесс разработки очень сложно — никогда не знаешь, что может пойти не так и какой специалист понадобится в определённый момент, поэтому переработки практически неизбежны, иначе не получится сделать игры уровня «Дикой охоты».
Обновлено в 16:43
Энергетика
Россия и Белоруссия оценят косвенные потери из-за ситуации с «Дружбой»
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что рабочая группа, созданная совместно с Россией для оценки убытков из-за ЧП в трубопроводе "Дружба", оценит косвенные потери Минска, которые касаются недополученной выручки от транзита нефти и от собственного экспорта.
Обновлено в 09:33
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
Конор Макгрегор рассказал о строительстве домов для бедных
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Общество
В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери
В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей.
Обновлено в 10:45
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:34
Политика
2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов подано в ДНР
Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, озвучил число поданных в ДНР заявлений на получение российских паспортов.
Обновлено в 04:48
Игры
Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено в 11:28
Политика
Зеленский пригласил народ в парк перед инаугурацией
Обновлено в 15:14
Футбол
Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS за стычку с вратарём
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Обновлено в 17:45
Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51