Футбол

«Тамбов» подтвердил аренду ОбуховаМатч ТВ 08:35

Как и сообщал «Матч ТВ», нападающий саранской «Мордовии» Владимир Обухов продолжит карьеру в «Тамбове». Клубы договорились об аренде 26-летнего футболиста до конца сезона с возможной опцией выкупа по его окончании. К новому коллективу форвард присоединится на сборе на Кипре.
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«Тамбов» арендовал Владимира Обухова у «Мордовии»

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Нападающий «Мордовии» Обухов перешел на правах аренды в «Тамбов»

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