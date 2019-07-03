Футбол

«Тамбов» одержал победу над «Белшиной» в контрольном матчеSoccer.ru вчера в 11:48

«Тамбов» обыграл «Белшину» в товарищеском матче.
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ФК «Тамбов» переиграл бобруйскую «Белшину»

ГТРК Тамбов02:44

ФК «Тамбов» завершил контрольные игры в Белорусии победой над «Белшиной»

ТК Новый век02:23

«Тамбов» одержал победу над «Белшиной» в контрольном матче

Soccer.ruвчера в 11:48

«Тамбов» одержал победу в товарищеском матче

Sportbox.RU02:04

Футболисты «Тамбова» одержали первую победу на втором сборе в Белоруссии

Онлайн Тамбов.рувчера в 15:00

«Тамбов» победил «Белшину»

Спорт-Экспрессвчера в 12:10

«Тамбов» одержал победу в товарищеском матче

Матч ТВ02:04
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Политика

Шойгу заявил о представлении всех погибших подводников к госнаградам

Обновлено в 06:04
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

Обновлено в 06:41
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в Москве.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Обновлено в 05:21
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Кино

Мединский предложил составить в России рейтинг кинофикации регионов

Стоящий во главе Минкультуры Владимир Мединский выступил с инициативой составить рейтинг кинофикации всех регионов России.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Чечне начнется суд над мертвыми

Через некоторое время тела пропавших нашли расстрелянными и сожженными в Чечне — их личности подтвердила генетическая экспертиза.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

ВСУ обстреляли юг ДНР из 152-мм артиллерии

Обновлено в 02:31
Экономика

ЦБ проверит исполнение страховщиками стандарта по ИСЖ

Падение сборов, по словам Владимира Чистюхина, может быть связано в том числе и с тем, что начал действовать стандарт ВСС, предписывающий раскрывать информацию о сути ИСЖ.
Обновлено в 05:24
Транспорт

«Уралтрансмаш» представит на Иннопроме новый трамвай

Техническая приемка нового трамвая перед отправкой на стенд Иннопрома прошла сегодня на "Уралтрансмаше".
Обновлено в 06:26
Общество

Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых

Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.
Обновлено вчера в 20:06
Кино

Трейлер фильма «Тайна печати дракона»: Азиатские приключения картографа

«Тайна печати дракона» — продолжение картины Олега Степченко «Вий 3D», героем которого вновь стал путешественник и картограф Джонатан Грин в исполнении Джейсона Флеминга.В новом фильме Грин по указу Петра I отправляется на Дальний Восток России.
Обновлено в 06:44
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей

Обновлено вчера в 17:30
Космос

SpaceX потеряла три спутника миссии Starlink

Обновлено 30 июня в 08:54
Авто

Новый кроссовер BMW X6 представлен официально

Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей и стал самым технологичным X6 в истории.
Обновлено в 01:06
Спорт

Грузинских регбистов прогнали из московского клуба

Московский регбийный клуб «Слава» разорвал контракт с грузинскими спортсменами Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе.
Обновлено в 05:53
Здоровье

В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Митинг в память о погибших подводниках прошел в Мурманске

Обновлено в 06:22
Политика

Россия уступила Украине в рейтинге паспортов мира

Первое место между собой поделили Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут без виз посещать 189 государств.
Обновлено вчера в 06:42
Политика

Совет Европы потребовал от России еще €55 млн

Днем ранее стало известно, что Россия внесла взнос за текущий год в бюджет Совета Европы после своего возвращения в Парламентскую ассамблею совета.
Обновлено в 00:19
Происшествия

На Пугачеву пожаловались в ГИБДД после выезда на перрон вокзала

Обновлено в 05:46
Общество

Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле по всей России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории страны в июле температура будет около и выше нормы.
Обновлено в 06:09
Политика

Журавлёв: Амплуа комика не отпускает Зеленского

Обновлено в 04:48
Происшествия

Французские следователи проводят обыски в штаб-квартире Renault

Обыски в рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями и финансовых махинациях со стороны экс-главы автомобильной корпорации Renault Карлоса Гона проходят в главном офисе компании во Франции.
Обновлено в 06:19
Политика

В Сети появилось видео нападения на российскую семью в Грузии

В Сети появилась видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.
Обновлено в 04:44
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Авто

Обновленный Renault Duster добрался до дилеров

Обновлено в 03:07
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Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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