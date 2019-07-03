Футбол
«Тамбов» одержал победу над «Белшиной» в контрольном матчеSoccer.ru вчера в 11:48
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Футболисты «Тамбова» одержали первую победу на втором сборе в Белоруссии
Онлайн Тамбов.рувчера в 15:00
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:57, Вашингтон
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«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
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В Сети появилось видео нападения на российскую семью в Грузии
В Сети появилась видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.
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