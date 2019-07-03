Футбол
«Тамбов» одержал победу над «Белшиной» в контрольном матчеSoccer.ru вчера в 11:48
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Футболисты «Тамбова» одержали первую победу на втором сборе в Белоруссии
Онлайн Тамбов.рувчера в 15:00
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Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Экономика
В России цены на мясо могут вырасти
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия
Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы
Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы. Сделал это Валерий Анямов, являющийся представителем народов манси.
Обновлено в 03:20
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Политика
Володин потребовал не допустить возрождения неоколониализма в Африке
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал объединить усилия и не допустить возрождение в Африке неоколониализма и хищнического отношения к ресурсам.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Разбойник с ножом и бутылкой напал на магазин в Невском районе
Разбойное нападение на продуктовый магазин в Невском районе было совершено ранним утром 2 июля.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Кургане пьяная девушка упала с балкона
Обновлено в 03:13
Экономика
В Екатеринбурге заложили средства на проектирование второй линии метро
Средства заложены в городской бюджет и могут быть потрачены в 2019 году, следует из поправок в муниципальную программу развития метро на 2014−2020 годы.
Обновлено в 02:31
Политика
Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы Рады
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за досрочными выборами в парламент.
Обновлено вчера в 10:46
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Сочи врачи удалили женщине опухоль объемом 14 литров
Врачи сочинской городской больницы № 4 удалили пациентке опухоль, в которой скопилось почти 14 литров жидкости.
Обновлено в 02:51
Политика
Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний
В министерстве пояснили, что аннулирование разрешений на полеты российских авиакомпаний в Чехию было ответной мерой на отмену Россией соглашений о полете авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах
Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01
Политика
Для россиян удвоилось число стран с безвизовым въездом
За 10 лет число стран с безвизовым посещением гражданами России выросло с 60 до 116.
Обновлено вчера в 05:55
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО
В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Политика
Пожаловавшимся Путину беженцам из Донбасса дали российское гражданство
Семья Люльковичей, переехавшая в Татарстан из-за войны в Донбассе и обратившаяся за помощью к Владимиру Путину, начала получать российское гражданство, сообщила журналистам в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 03:16
Политика
Трамп расстроен отсутствием графы «гражданство» в переписи населения
Президент США Дональд Трамп расстроился, что на предложение добавить графу о гражданстве в перепись населения следующего года ему ответили отказом.
Обновлено в 00:49
Авто
NYT: умер бывший глава концернов Ford и Chrysler
Бывший руководитель корпораций Ford и Chrysler Ли Якокка умер во вторник в штате Калифорния в возрасте 94 лет.
Обновлено в 03:05
Футбол
Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Косметолог объяснила, как Пугачевой удается выглядеть на 20 лет моложе
Известный косметолог и дерматолог Марта Орлова раскрыла секрет прекрасной формы Примадонны отечественной сцены Аллы Пугачевой.
Обновлено в 01:22
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Футбол
Жерсон хочет перейти во «Фламенго», а не в «Динамо»
Полузащитник «Ромы» Жерсон не заинтересован в переходе в московское «Динамо».
Обновлено вчера в 21:29
Экономика
«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено вчера в 12:41
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51