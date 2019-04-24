«Тамбов» одержал первую победу под руководством ГригорянаСоветский спорт 13:36

Встреча прошла на стадионе Спартак в Тамбове и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол был забит на 87-й минуте полузащитником из Черногории Младеном Кашчеланом. Таким образом, тамбовский клуб одержал первую победу под руководством Александра Григоряна.

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