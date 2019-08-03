Футбол
«Тамбов» обыграл тульский «Арсенал» в молодежном первенстве РоссииМК-Спорт 11:19
Чемпионат России
Саранск, Мордовия Арена
По итогам четвертого тура «Арсенал» занимает пятую строчку в турнирной таблице молодежного первенства России. В свою очередь «Тамбов» находится на 12-й позиции. Основные составы команд сыграют в Тамбове завтра, матч начнется в 16:30 по мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Футбол
«Локомотив» вырвал победу у «Крыльев Советов» в добавленное время
Московский "Локомотив" в гостях победил самарские "Крылья Советов" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 11:29
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено в 11:02
Политика
Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил
Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.
Обновлено в 09:05
Политика
Зеленский встретится с Трампом в сентябре
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника
На выходе из спецприемника задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса.
Обновлено в 10:07
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32
Политика
Трамп заявил о решении СССР переименоваться в Россию
Союзные республики СССР решили переименоваться в Россию.
Обновлено вчера в 12:11
Авто
В Сети показали самый быстрый «Запорожец» за 20 миллионов рублей
Кроме необычного внешнего вида экземпляр отличается среднемоторной компоновкой, уникальными обвесами, автоматическими дверями, светодиодной оптикой от Harley-Davidson, а также 1,8-литровым 260-сильным мотором от Toyota, который охлаждается с помощью дополнительных воздухозаборников и вентиляторов.
Обновлено в 03:35
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Автоспорт
Ферстаппен в Венгрии завоевал первый поул в Формуле-1, Квят – 13-й
На трассе "Хунгароринг" в городе Модьород завершилась квалификация 12-го этапа Формулы-1 – Гран-при Венгрии.
Обновлено в 10:35
Культура
Эмигрировавший во Францию художник Арнштам получил российский паспорт
Художник Кирилл Арнштам, в детстве уехавший из России, получил российское гражданство в возрасте 100 лет.
Обновлено в 10:27
Общество
Ректор МПГУ пригрозил студентам отчислениями за участие в несогласованных акциях
По словам ректора, студенты Московского педагогического госуниверситета могут лишиться права на обучение, если будут привлечены к ответственности за участие в несогласованных акциях протеста.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Представители Военно-морских сил Финляндии выразили сожаление из-за ошибочного вхождения корабля Hämeenmaa в территориальные воды России.
Обновлено в 08:55
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Специалисты отметили: новое исследование в будущем откроет двери к новым подходам в профилактике и лечении рака, связанного с потерей гена TP53, позволяющего науке лучше понять биологию онкологического заболевания.
Обновлено в 11:00
Политика
Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей
Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 09:42
Политика
Зеленский предупредил соратников о недопустимости «договорняков»
Лидер Украины Владимир Зеленский предупредил членов своей партии «Слуга народа» о недопустимости «договорняков» по различным вопросам, а также об ответственности за прогулы.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
В КНДР сообщили об испытаниях крупнокалиберных управляемых ракет
В конце июля КНДР испытала новый управляемый реактивный снаряд крупного калибра. На испытаниях также присутствовал Ким Чен Ын.
Обновлено вчера в 20:33
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную Раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В подмосковном лагере отравились семь детей
Семь детей получили пищевое отравление в детском лагере в Коломенском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено в 10:55
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Политика
Зеленский заявил, что Богдан готов уйти в отставку в любой момент
Позднее Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке, но при этом украинский президент сообщил, что пока не подписал документ.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Из-за кражи персиков мужчина убил соседа, устроил поджог и убил себя
Всему виной персики: в Джанкойском районе в селе Тимирязево мужчина убил соседа, устроил поджог и убил себя.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Рядом с Крымом пролетел самолет-разведчик США
Американский самолет провел разведку у российских границ Черноморского побережья.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено вчера в 15:23
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00