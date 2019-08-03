Футбол

«Тамбов» обыграл тульский «Арсенал» в молодежном первенстве РоссииМК-Спорт 11:19

Тамбов — Арсенал (Тула)
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Саранск, Мордовия Арена
По итогам четвертого тура «Арсенал» занимает пятую строчку в турнирной таблице молодежного первенства России. В свою очередь «Тамбов» находится на 12-й позиции. Основные составы команд сыграют в Тамбове завтра, матч начнется в 16:30 по мск.
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