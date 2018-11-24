Футбол

«Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел на первое место в ФНЛ
РИА Новости
11:46

Сочи — Балтика
4 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
21′
Владислав Крючков
Максим Барсов
22′
Иван Миладинович
36′
37′
Руслан Магаль
51′
Максим Григорьев
Никита Саламатов
79′
Никита Саламатов
85′
Душан Лагатор
90′+3′
"Тамбов" нанес поражение клубу "СКА-Хабаровск" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и возглавил турнирную таблицу.
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