Тамбов Город в России

Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области, является также административным центром Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины на канале реки Цны в 480 км к югу от Москвы.