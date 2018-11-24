Футбол

«Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел на первое место в ФНЛ
РИА Новости
11:46

Тамбов — СКА-Хабаровск
3 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Спартак»
Хасан Мамтов
4′
Хасан Мамтов
15′
Олибаран Блессин
31′
44′
Дмитрий Кабутов
47′
Дмитрий Кабутов
"Тамбов" нанес поражение клубу "СКА-Хабаровск" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и возглавил турнирную таблицу.
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