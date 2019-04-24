«Тамбов» обыграл «Шинник» в первом матче под руководством ГригорянаСпорт день за днем 13:33

На 42-й минуте нападающий «Тамбова» Хызыр Аппаев не реализовал пенальти. Победа стала первой под руководством главного тренера Александра Григоряна, заменившего 22-го апреля Мурата Искакова, работавшего в клубе с 2016 года. «Тамбов» лидирует с 65 очками, опережая «Сочи» на четыре балла.

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«Тамбов» обыграл «Шинник» в первом матче под руководством Григоряна

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