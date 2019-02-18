«Тамбов» обыграл «Шинник» и занял третье место на Кубке ФНЛSport24.ru 10:32

На Кипре завершился матч за 3-е место Кубка ФНЛ. «Шинник» встречался с «Тамбовом» и потерпел поражение (0:2). Команда Тимура Шипшева забила по голу в каждом из таймов.

«Тамбов» обыграл «Шинник» и занял третье место на Кубке ФНЛ

Политика В НАТО заявили о соответствии ПРО в Румынии договору РСМД В НАТО считают, что наземные объекты Aegis Ashore в Румынии и Польше не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Путин поручил пересчитать выплаты пенсионерам Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, затронул тему пенсий и поручил пересчитать выплаты за первые месяцы текущего года.

Происшествия Националиста Дмитрия Демушкина досрочно освободили из колонии Петушинский районный суд Владимирской области постановил досрочно выпустить из исправительной колонии №2 националиста Дмитрия Демушкина, отбывавшего наказание за экстремизм.

Происшествия Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.

Происшествия Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".

Экономика Путин предложил сделать льготную ипотеку для семей с детьми бессрочной Президент России Владимир Путин предложил снять ограничение по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми.

Экономика Bloomberg рассчитал для России «индекс греха» Россия заняла 48-е место в составленном Bloomberg рейтинге 50 стран по уровню финансовой доступности наркотиков.

Армия и оружие В Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войне Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.

Политика Путин снова пообещал ограничить давление силовиков на бизнес «Бизнес не должен ходить под статьей», – заявил в среду президент Владимир Путин в своем послании парламенту.

Происшествия Во Внуково едва не столкнулись частный самолет и пассажирский Boeing Частный самолет Bombardier Challenger 600 во время взлета в аэропорту Внуково 19 февраля не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, что грозило столкновением с заходившим на посадку пассажирским Boeing.

Общество Бренд Лагерфельда сообщил о его воле не устраивать публичных похорон Карл Лагерфельд завещал не устраивать публичную церемонию своих похорон и хотел быть кремированным.

Гаджеты Xiaomi представила новый флагманский смартфон с тройной камерой Китайская компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон — Mi 9, сообщает The Verge.

Общество Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами» Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого.

Политика В. Путин призвал чиновников не проявлять высокомерия к гражданам Глава государства В. Путин призвал чиновников быть профессионалами и не быть высокомерными по отношению к гражданам.

Происшествия Австралийский пилот три часа писал самолетом фразу «Мне скучно» Пилот самолета VH-EQK, вылетевшего 19 февраля из австралийского аэропорта Солсбери, налетал лишних 500 км, чтобы нарисовать в воздухе различные фигуры и сообщить, что ему скучно.

Спорт Супруга Кокорина обвинила СМИ в неверном освещении дела футболиста Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".

Политика Канделаки назвала курс Путина «национал-социализмом» и извинилась Президент России Владимир Путин сменил курс с «милитаризации» на «национал-социализм», заявила в своем телеграм-канале журналистка Тина Канделаки, а потом извинилась. соцсети Сегодня глава государства выступил со своим 15-м посланием к Федеральному собранию.

Армия и оружие Минобороны опубликовало первые кадры испытаний «Посейдона» Минобороны впервые показало видео полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон», о которой президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию.

Армия и оружие Украина провела учения с боевой стрельбой в Азовском море Украинские десантники провели тактические учения с боевой стрельбой на побережье Азовского моря.

Энергетика Польша станет центром реэкспорта американского СПГ, заявил посол США Польша станет центром реэкспорта американского сжиженного газа, заявила посол США Джорджетт Мосбахер на семинаре в среду в Варшаве.

Политика Президент: учителя при переезде в село получат миллион рублей Прежде всего, президент заявил, что возрастные ограничения для участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» будут отменены.

Транспорт В Госдуме предложили наказывать за «грязные носки» в плацкарте Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил установить контроль за соблюдением требований гигиены пассажирами электричек и поездов.

Политика Совет Госдумы решил не выплачивать взнос в ПАСЕ за 2019 год Согласно представленным материалам в повестке заседания, совет согласился с рекомендацией думских комитетов по международным делам и по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками уплатить взносы Российской Федерации за 2019 год в ряд организаций, среди которых Парламентская Ассамблея Совета Европы не значится.

Происшествия СКР возбудил дело о международном терроризме после взрывов в Донецке Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об акте международного терроризма после трех взрывов в Донецке.

Футбол ЦСКА не планирует искать замену травмированному футболисту Дзагоеву Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что в составе московских армейцев достаточно квалифицированных футболистов, чтобы заменить получившего травму Алана Дзагоева.