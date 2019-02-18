Футбол
«Тамбов» обыграл «Шинник» и занял третье место на Кубке ФНЛSport24.ru 10:32
На Кипре завершился матч за 3-е место Кубка ФНЛ. «Шинник» встречался с «Тамбовом» и потерпел поражение (0:2). Команда Тимура Шипшева забила по голу в каждом из таймов.
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Политика
В НАТО заявили о соответствии ПРО в Румынии договору РСМД
В НАТО считают, что наземные объекты Aegis Ashore в Румынии и Польше не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:23
Политика
Путин поручил пересчитать выплаты пенсионерам
Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, затронул тему пенсий и поручил пересчитать выплаты за первые месяцы текущего года.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Националиста Дмитрия Демушкина досрочно освободили из колонии
Петушинский районный суд Владимирской области постановил досрочно выпустить из исправительной колонии №2 националиста Дмитрия Демушкина, отбывавшего наказание за экстремизм.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд
В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".
Обновлено в 04:41
Экономика
Путин предложил сделать льготную ипотеку для семей с детьми бессрочной
Президент России Владимир Путин предложил снять ограничение по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми.
Обновлено в 04:46
Экономика
Bloomberg рассчитал для России «индекс греха»
Россия заняла 48-е место в составленном Bloomberg рейтинге 50 стран по уровню финансовой доступности наркотиков.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
В Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войне
Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.
Обновлено в 08:29
Политика
Путин снова пообещал ограничить давление силовиков на бизнес
«Бизнес не должен ходить под статьей», – заявил в среду президент Владимир Путин в своем послании парламенту.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Во Внуково едва не столкнулись частный самолет и пассажирский Boeing
Частный самолет Bombardier Challenger 600 во время взлета в аэропорту Внуково 19 февраля не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, что грозило столкновением с заходившим на посадку пассажирским Boeing.
Обновлено в 10:24
Общество
Бренд Лагерфельда сообщил о его воле не устраивать публичных похорон
Карл Лагерфельд завещал не устраивать публичную церемонию своих похорон и хотел быть кремированным.
Обновлено в 10:47
Театры
Умер заслуженный артист России Леонид Сенченко
Обновлено в 08:04
Гаджеты
Xiaomi представила новый флагманский смартфон с тройной камерой
Китайская компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон — Mi 9, сообщает The Verge.
Обновлено в 10:00
Общество
Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»
Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого.
Обновлено вчера в 08:23
Политика
В. Путин призвал чиновников не проявлять высокомерия к гражданам
Глава государства В. Путин призвал чиновников быть профессионалами и не быть высокомерными по отношению к гражданам.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Австралийский пилот три часа писал самолетом фразу «Мне скучно»
Пилот самолета VH-EQK, вылетевшего 19 февраля из австралийского аэропорта Солсбери, налетал лишних 500 км, чтобы нарисовать в воздухе различные фигуры и сообщить, что ему скучно.
Обновлено в 10:45
Спорт
Супруга Кокорина обвинила СМИ в неверном освещении дела футболиста
Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:03
Политика
Канделаки назвала курс Путина «национал-социализмом» и извинилась
Президент России Владимир Путин сменил курс с «милитаризации» на «национал-социализм», заявила в своем телеграм-канале журналистка Тина Канделаки, а потом извинилась. соцсети Сегодня глава государства выступил со своим 15-м посланием к Федеральному собранию.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Минобороны опубликовало первые кадры испытаний «Посейдона»
Минобороны впервые показало видео полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон», о которой президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Украина провела учения с боевой стрельбой в Азовском море
Украинские десантники провели тактические учения с боевой стрельбой на побережье Азовского моря.
Обновлено в 10:45
Энергетика
Польша станет центром реэкспорта американского СПГ, заявил посол США
Польша станет центром реэкспорта американского сжиженного газа, заявила посол США Джорджетт Мосбахер на семинаре в среду в Варшаве.
Обновлено в 03:52
Политика
Президент: учителя при переезде в село получат миллион рублей
Прежде всего, президент заявил, что возрастные ограничения для участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» будут отменены.
Обновлено в 05:06
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать за «грязные носки» в плацкарте
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил установить контроль за соблюдением требований гигиены пассажирами электричек и поездов.
Обновлено в 03:58
Политика
Совет Госдумы решил не выплачивать взнос в ПАСЕ за 2019 год
Согласно представленным материалам в повестке заседания, совет согласился с рекомендацией думских комитетов по международным делам и по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками уплатить взносы Российской Федерации за 2019 год в ряд организаций, среди которых Парламентская Ассамблея Совета Европы не значится.
Обновлено в 08:56
Происшествия
СКР возбудил дело о международном терроризме после взрывов в Донецке
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об акте международного терроризма после трех взрывов в Донецке.
Обновлено в 10:22
Хоккей
Хоккеисты «Автомобилиста» не пропустили «Сибирь» в плей-офф
Обновлено в 10:33
Футбол
ЦСКА не планирует искать замену травмированному футболисту Дзагоеву
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что в составе московских армейцев достаточно квалифицированных футболистов, чтобы заменить получившего травму Алана Дзагоева.
Обновлено в 10:16
Авто
«АвтоВАЗ» начал производство битопливной Lada Largus
"АвтоВАЗ" начал производство работающей на бензине и газе Lada Largus CNG, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:59