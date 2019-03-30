Футбол
«Тамбов» обыграл «Луч» и упрочил лидерство в Олимп-ФНЛСпорт-Экспресс вчера в 10:58
"Тамбов" победил "Луч" в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ. Это позволило команде Тимура Шипшева упрочить лидерство в таблице. На ее счету 60 очков, "Томь" отстает на 6. В другой игре "Армавир" и "Спартак-2" обошлись без забитых мячей.
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«Тамбов» — «Луч». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч ФНЛ 30 марта 2019 года
LiveSport.ru28 марта в 22:13
«Тамбов» вырвал победу в матче с «Лучом», «Спартак-2» и «Армавир» поделили очки
Чемпионатвчера в 10:54
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Политика
В Крыму усилили охрану границы с Украиной
Участок российско-украинской государственной границы в Крыму переведен на усиленный режим работы из-за выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:26
Политика
В МВД Украины рассказали о числе нарушений в день выборов президента
В ЦИК Украины заявляли, что выборы проходят в штатном режиме. 31 марта на Украине проходит первый тур президентских выборов.
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Чапутова лидирует на выборах президента Словакии
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Происшествия
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Семь человек погибли, ещё пять пострадали в результате пожара и взрыва на заводе в городском округе Куньшань в провинции Цзянсу, говорится в заявлении администрации города.
Обновлено в 02:15
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На Украине предложили наказать Россию правописанием
Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
Обновлено вчера в 19:57
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
В Приморье нашли мертвым солдата-срочника
По информации портала «74.ru», в Приморье нашли тело 18-летнего призывника из Магнитогорска Станислава Кузёмы, служившего в войсковой части № 39255.
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Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Обновлено вчера в 19:56
Политика
В украинской ЦИК заявили, что выборы проходят в штатном режиме
Заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации Центральной избирательной комиссии Украины Константин Хивренко заявил, что президентские выборы проходят в штатном режиме.
Обновлено в 02:52
Религия
31 марта 2019 года Церковь отпразднует Неделю Крестопоклонную
31 марта 2019 года, в третье воскресенье Великого поста, Церковь отметит Неделю Крестопоклонную (по церковному, неделя – это воскресный день, а собственно семидневную неделю называют седмицей).
Обновлено вчера в 05:25
Политика
Глава Тувы рассказал, когда в республике ждут Путина
В конце августа 2018 года Путин провел выходные на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым.
Обновлено в 03:28
Хоккей
Овечкин и Панарин признаны главными звездами дня в НХЛ
Капитан "столичных" был признан первой звездой дня после того, как двумя заброшенными шайбами помог своему клубу обыграть "Тампу-Бэй Лайтнинг" (6:3). Своим дублем Ови смог преодолеть рубеж в 50 заброшенных шайб за сезон.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»
21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
В Вашингтоне прошли протесты против встречи глав МИД стран НАТО
В сквере Лафайет напротив Белого дома состоялась акция протеста против саммита НАТО и проведения встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, которая пройдет в Вашингтоне 3-4 апреля.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Бойко проголосовал на выборах президента Украины
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, один из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь», в числе первых среди кандидатов проголосовал на выборах главы государства.
Обновлено в 01:52
Футбол
Кварацхелия: «Не очень доволен, как сыграл с „Динамо“»
Полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия оценил свою игру в матче 21 тура РПЛ против «Динамо» (1:0). Грузин вышел на поле на 54 минуте вместо Игоря Денисова.
Обновлено в 01:59
Политика
В окружении Джо Байдена ответили на обвинения в домогательствах
Ранее в прессе появилась неофициальная информация, что Байден намерен выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии на президентские выборы, которые пройдут в США в следующем году.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский»
Задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве 30 марта произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Рейс Москва - Будапешт смог приземлиться лишь с третьей попытки
Лайнер Airbus российской авиакомпании при посадке в Будапеште вечером в субботу дважды не смог выпустить шасси, самолет приземлился лишь после срабатывания аварийной системы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Минобороны ответило на заявления о «перехвате» российских Ту-160
Обновлено вчера в 11:01
Экономика
«Россети» предложили ввести плату за резерв мощности с 2020 года
Компания "Россети" предлагает ввести плату для потребителей за резервируемую мощность с 2020 года в размере 5% с постепенным увеличением до 100% с 2025 года, сообщил глава компании Павел Ливинский в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики в рамках проведения Красноярского экономического форума.
Обновлено вчера в 10:32
Спорт
Мужская сборная России по керлингу проиграла Канаде на ЧМ
Российская мужская сборная команда по керлингу уступила команде Канады в матче на чемпионате мира по данному виду спорта, проходящему в Летбридже (Канада).
Обновлено в 02:59
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Лолита о бывшем муже: Я успела попросить прощения
Лолита Милявская почувствовала угрызения совести, когда узнала о кончине Арнольда Спиваковского, с которым её связывали годы отношений.
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Происшествия
В Германии освободили задержанных по подозрению в подготовке теракта
Власти Германии распорядились освободить всех задержанных в ходе антитеррористических рейдов в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Баден-Вюртемберг, которых подозревали в подготовке теракта.
Обновлено вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой объяснил решение дочери жить с родителями певицы
Полузащитник ФК «Волга» Евгений Алдонин рассказал, что дочь Юлии Началовой Вера не согласилась жить с его семьей.
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