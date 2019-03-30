Футбол
«Тамбов» обыграл «Луч» и продолжил лидировать в турнирной таблицеМатч ТВ 10:57
В другом матче тура «Тамбов» на последних минутах добился победы над «Лучом». Отметим, что команда из Владивостока заканчивала встречу вдесятером. «Тамбов» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.
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«Тамбов» — «Луч». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч ФНЛ 30 марта 2019 года
LiveSport.ru28 марта в 22:13
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