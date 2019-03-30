«Тамбов» обыграл «Луч» и продолжил лидировать в турнирной таблицеМатч ТВ 10:57

В другом матче тура «Тамбов» на последних минутах добился победы над «Лучом». Отметим, что команда из Владивостока заканчивала встречу вдесятером. «Тамбов» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.

«Тамбов» обыграл «Луч» и продолжил лидировать в турнирной таблице

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