Футбол
«Тамбов» обыграл «Луч» и продолжил лидировать в турнирной таблицеМатч ТВ 10:57
В другом матче тура «Тамбов» на последних минутах добился победы над «Лучом». Отметим, что команда из Владивостока заканчивала встречу вдесятером. «Тамбов» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.
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Политика
Голосование на выборах президента Украины стартовало за границей
Первой страной, где заработал избирательный участок, стала Австралия. Выборы президента Украины стартовали за границей.
Обновлено в 19:36
Политика
«Открытая Россия» ликвидирована
Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12
Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено в 10:53
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Toyota сообщила о возможной утечке персональных данных 3 млн клиентов
Японский автопроизводитель Toyota сообщил о возможной масштабной утечке личных данных клиентов в результате взлома системы компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий.
Обновлено в 12:16
Интернет
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Музыка
В Германии возмущены клипом к новой песне группы Rammstein
«Если видео должно было улучшить продажи нового альбома, то я считаю это безвкусной эксплуатацией свободы творчества», - приводит слова Феликса Кляйна немецкая газета Bild.
Обновлено 28 марта в 19:56
Происшествия
В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев
Обновлено в 14:12
Происшествия
Правозащитница заявила о гибели солдата из Магнитогорска
По словам правозащитницы, молодой человек на психиатрическом учете не состоял, а также проходил медицинское освидетельствование при призыве.
Обновлено в 13:03
Общество
Посты Цукерберга удалены из фейсбука
Несколько постов основателя Facebook Марка Цукерберга были удалены с его страницы в социальной сети. Об этом сообщает The Associated Press.
Обновлено в 18:35
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено в 13:48
Футбол
«Ахмат» проиграл «Спартаку» в Грозном
Обновлено в 12:11
Политика
Кремль не получал запросов от США обсудить ситуацию в Венесуэле
Кремль не получал запросов американской стороны на телефонный разговор или встречу президента США Дональда Трампа с российским главой государства Владимиром Путиным, в том числе во время саммита 20-ки, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 13:09
Происшествия
СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика
Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Хоккей
Завгородний подписал контракт новичка с «Калгари»
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Обновлено в 15:56
Наука
Почему некоторые животные отдыхают стоя, объяснили ученые
Обновлено вчера в 03:45
Политика
В России усовершенствуют сферу госзакупок
Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
Обновлено в 13:24
Спорт
Логинов и Гараничев пробегут масс-старт на чемпионате России
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес
Миранда Керр станет матерью в третий раз
Австралийская супермодель Миранда Керр станет матерью в третий раз.
Обновлено в 21:46
Музыка
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Певица Наташа Королева рассказала, почему Украина лишила ее права въезда на территорию страны.
Обновлено в 19:56
Шоу-бизнес
Певица Анастасия в восьмой раз вышла замуж
45-летний Юлиан покорил 53-летнюю Анастасию тем, что окружил ее заботой и вниманием.
Обновлено в 06:28
Здоровье
Походы в туалет ночью могут указывать на проблемы со здоровьем
На конференции JCS 2019 в Японии кардиологи объяснили, почему ночью люди просыпаются из-за необходимости сходить в туалет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:12
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
Автоспорт
Себастьян Феттель: Шарль заслужил поул
Себастьян Феттель квалифицировался вторым в Бахрейне, уступив почти три десятых Шарлю Леклеру.
Обновлено в 12:20
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114
Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено в 07:48