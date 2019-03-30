Футбол
«Тамбов» обыграл «Луч» и продолжил лидировать в турнирной таблицеМатч ТВ 10:57
В другом матче тура «Тамбов» на последних минутах добился победы над «Лучом». Отметим, что команда из Владивостока заканчивала встречу вдесятером. «Тамбов» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.
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В Москве загорелся «Олимпийский»
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Шоу-бизнес
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Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Религия
Папа Римский Франциск продолжит в Марокко межрелигиозный диалог
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
«Сочи» и «Балтика» завершили тур победами
В первенстве ФНЛ завершились все матчи 29-го тура. Футболисты "Сочи" закрепились на третьем месте после выездной победы над "Мордовией".
Обновлено в 12:10
Общество
В Госдуме оценили флешмоб учителей с фото в купальниках
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Автоспорт
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Происшествия
Москвичка отрезала ухо 12-летнему сыну
В Зеленограде задержали женщину, которая отрезала правое ухо собственному сыну.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Певица Анна Калашникова выходит замуж
Российская исполнительница Анна Калашникова получила предложение руки и сердца. Своего избранника молодая певица по-прежнему скрывает.
Обновлено в 07:15
Футбол
«Реал» предложил 145 млн евро за Погба
Как сообщает источник, мадридский клуб готов заплатить за форварда 45 млн евро.В услугах Погба заинтересован лично главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
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Культура
YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя
Популярный видеохостинг YouTube 28 марта заблокировал новые выпуски «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни» Леонида Парфенова.
Обновлено в 12:26
Авто
Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае
Обновлено в 01:20
Происшествия
Талибы атаковали кортеж первого вице-президента Афганистана
Боевики движения "Талибан" атаковали кортеж первого вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, один из его телохранителей погиб, еще два получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на ближайшего помощника вице-президента Канишку Туркистани.
Обновлено в 10:45
Политика
Павел Гриб прекратил голодовку в СИЗО
25 марта Гриб официально передал заявление руководству СИЗО №4 о начале голодовки.
Обновлено в 08:15
Происшествия
СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике
Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.
Обновлено в 11:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено в 10:33
Общество
Проживший 111 лет британец раскрыл секрет долголетия
Старейший житель Великобритании Боб Уэйтон рассказал о секретах своего долголетия.
Обновлено в 08:38
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.
Обновлено в 05:30
Спорт
Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР
Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:00
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено в 11:27
Происшествия
В Нальчике на кондитерской фабрике вспыхнул пожар
Обновлено в 11:15
Политика
МИД прокомментировал «домыслы о военных операциях» в Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безосновательными домыслы о российских военных операциях в Венесуэле, поскольку РФ четко обозначила цель прибытия в Боливарианскую республику своих военных специалистов.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
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Полгода, которые Волочкова писала книгу, рядом был ее любимый мужчина, именно ему балерина пообещала подарить первый экземпляр.
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Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе арестован на два месяца
Дорогомиловский суд Москвы вынес определение об аресте уроженца Чечни Муслима Джамбекова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы.
Обновлено в 11:36