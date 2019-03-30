Футбол

«Тамбов» обыграл «Луч» и продолжил лидировать в турнирной таблицеМатч ТВ 10:57

В другом матче тура «Тамбов» на последних минутах добился победы над «Лучом». Отметим, что команда из Владивостока заканчивала встречу вдесятером. «Тамбов» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.
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«Тамбов» одержал волевую победу над «Лучом» в матче 29-го тураФНЛ

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«Тамбов» в концовке дожал «Луч», «Армавир» и «Спартак-2» сыграли вничью

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«Тамбов» обыграл «Луч» и упрочил лидерство в Олимп-ФНЛ

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«Тамбов» обыграл «Луч» и продолжил лидировать в турнирной таблице

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«Тамбов» обыграл «Луч» и продолжил лидировать в турнирной таблице

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«Тамбов» с трудом обыграл «Луч», «Армавир» и «Спартак-2» сыграли всухую

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«Тамбов» вырвал победу в матче с «Лучом», «Спартак-2» и «Армавир» поделили очки

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Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
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«Сочи» и «Балтика» завершили тур победами

В первенстве ФНЛ завершились все матчи 29-го тура. Футболисты "Сочи" закрепились на третьем месте после выездной победы над "Мордовией".
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Российская исполнительница Анна Калашникова получила предложение руки и сердца. Своего избранника молодая певица по-прежнему скрывает.
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«Реал» предложил 145 млн евро за Погба

Как сообщает источник, мадридский клуб готов заплатить за форварда 45 млн евро.В услугах Погба заинтересован лично главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
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Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае

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Талибы атаковали кортеж первого вице-президента Афганистана

Боевики движения "Талибан" атаковали кортеж первого вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума, один из его телохранителей погиб, еще два получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на ближайшего помощника вице-президента Канишку Туркистани.
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СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике

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Проживший 111 лет британец раскрыл секрет долголетия

Старейший житель Великобритании Боб Уэйтон рассказал о секретах своего долголетия.
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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.
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Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР

Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:00
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«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

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В Нальчике на кондитерской фабрике вспыхнул пожар

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МИД прокомментировал «домыслы о военных операциях» в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безосновательными домыслы о российских военных операциях в Венесуэле, поскольку РФ четко обозначила цель прибытия в Боливарианскую республику своих военных специалистов.
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Волочкова рассказала, кому подарит первый экземпляр своей книги

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Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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