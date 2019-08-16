Футбол

«Тамбов» обыграл «Краснодар» в шестом туре молодежного первенстваРИА Новости вчера в 12:05

Тамбов — Краснодар
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Саранск, Мордовия Арена
Футболисты "Тамбова" одержали победу над "Краснодаром" в матче шестого тура молодежного первенства России. Встреча в Тамбове завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Основные команды "Тамбова" и "Краснодара" сыграют друг с другом в шестом туре Российской премьер-лиги в субботу.
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Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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