Футбол
«Тамбов» обыграл «Краснодар» в шестом туре молодежного первенстваРИА Новости вчера в 12:05
Футболисты "Тамбова" одержали победу над "Краснодаром" в матче шестого тура молодежного первенства России. Встреча в Тамбове завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Основные команды "Тамбова" и "Краснодара" сыграют друг с другом в шестом туре Российской премьер-лиги в субботу.
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«Тамбов» победил «Краснодар» в молодежном первенстве и поднялся на 2-е место в таблице
Sport24.ruвчера в 11:54
«Тамбов» одержал победу над «Краснодаром» в матче молодежного первенства
Советский спортвчера в 12:12
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