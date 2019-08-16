В матче шестого тура молодежного первенства России «Тамбов» обыграл «Краснодар» (2:0). В составе победителей отличились Денис Скрыпников и Игорь Дворяшин. «Тамбов» набрал 12 очков и на данный момент занимает второе место.

Происшествия В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.

Авто Американский миллионер создал внедорожник с 40-сантиметровым клиренсом Дорожный просвет внедорожника составляет 394 миллиметра, а ход подвески составляет более 480 миллиметров.

Гаджеты Что же известно про новые Apple Watch Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Apple тестирует sleep tracking для своих новых моделей при том, что большинство конкурентов Apple Watch давно имеют такую опцию.

Наука Велосипедный шлем повысил стремление к риску даже без велосипеда Немецкие психологи выяснили, что ношение велосипедного шлема связано с повышенным стремлением к риску и в ситуациях, не связанных с управлением велосипедом.

Происшествия В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Футбол Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Меца» Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин включен в заявку клуба на матч 2-го тура чемпионата Франции против «Меца».

Происшествия Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России» Виталий Калоев, в 2004 году убивший швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена из мести за гибель своей семьи, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России».

Баскетбол Прохоров продал «Бруклин» за рекордную сумму в $2,35 млрд Общая сумму сделки составила 2,35 млрд долларов. В апреле 2018 года Цай выкупил у Прохорова 49 процентов акций клуба за 1 млрд долларов.

Технологии Сбербанк позволит платить в магазинах отпечатком пальца Терминал отсканирует отпечаток пальца или создаст изображения лица (последний вариант будет работать только в том случает если клиент ранее сдавал в отделение Сбербанка образец лица).

Происшествия Вор в законе из Казани отказался от титула Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.

Здоровье Небольшое пятно над губой женщины оказалось признаком смертельной болезни Жительница канадской провинции Новая Шотландия рассказала о едва заметном пятне над ее губой, которое оказалось признаком рака кожи.

Футбол «Локомотив» отказался от трансфера Балотелли ради приглашения Рибери Московский «Локомотив» отказался от трансфера итальянского нападающего Марио Балотелли ради приглашения французского хавбека Франка Рибери.

Происшествия Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.

Шоу-бизнес Максим Виторган познакомил Нино Нинидзе со своими детьми Пара взяла с собой на отдых детей от предыдущих браков: Максим — сыновей Даниила и Платона и дочь Полину, Нино — сына Сашу от бывшего супруга Кирилла Плетнева. @ninosha13 Максим и Нино стараются не афишировать свой роман, однако, судя по соцсетям знаменитостей, отношения вышли на новый уровень.

Общество В России запретят платить за поездки в метро и автобусе без паспорта Транспортные карты в большинстве регионов России с августа 2020 года можно будет пополнить только после предъявления паспорта, сообщает РБК со ссылкой на закон о национальной платежной системе.

Музыка Земфира спела кавер на песню Цоя в день его смерти Известная российская исполнительница Земфира обнародовала кавер на песню Виктора Цоя "Я посадил дерево".

Экономика Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.