Футбол
«Тамбов» обыграл «Краснодар» в матче молодежных командСпорт-Экспресс 11:59
В матче шестого тура молодежного первенства России «Тамбов» обыграл «Краснодар» (2:0). В составе победителей отличились Денис Скрыпников и Игорь Дворяшин. «Тамбов» набрал 12 очков и на данный момент занимает второе место.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:01, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны Украины внезапно прекратило разработку вооружения
Министерство обороны Украины внезапно прекратило разработку новых видов бронетехники и вооружения, пишут СМИ.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Здоровье
Известный медик назвал продукты, снижающие риск развития рака
За 2018 год в условиях круглосуточного и дневного стационаров онкологического диспансера пролечено более 9 тыс. человек, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь получили 388 пациентов.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.
Обновлено в 13:51
Общество
Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату
Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено вчера в 01:29
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о необъективности школьных оценок
Почти 2,5 тысячи российских школ необъективно подходят к оценке знаний учащихся. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле Горловки украинскими силовиками
Как уточняется, в 18:15 был зафиксирован обстрел в направлении населённого пункта Доломитное, всего с украинской стороны было выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров.
Обновлено в 13:49
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено вчера в 05:16
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Политика
Минприроды России допустило запрет на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай, если тот не подключится к решению проблемы незаконной вырубки деревьев.
Обновлено вчера в 02:19
Шоу-бизнес
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Обновлено в 13:21
Кино
Сценарист «Чернобыля» пожалел создателей русского сериала на НТВ
Обновлено в 06:18
Наука
Ученые выяснили, как добиться от женщин интима
Обновлено в 07:41
Баскетбол
Михаил Прохоров продал клуб НБА «Бруклин Нетс» за 2,35 млрд долларов
Сумма сделки составила 2,35 миллиарда долларов. Китайский бизнесмен в прошлом году приобрел 49% акций клуба за один миллиард долларов.
Обновлено в 10:20
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Экономика
Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина
Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Крыму убили начальника городского отделения МЧС
Начальник отделения МЧС в крымском городе Саки погиб от ранений после бытовой ссоры в Евпатории.
Обновлено в 08:56
Футбол
Зидан рассчитывает на Бэйла в новом сезоне
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что намерен использовать нападающего Гарета Бэйла, несмотря на слухи об его уходе из команды.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Теннис
Кузнецова обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в полуфинал престижных соревнований в американском Цинциннати.
Обновлено в 15:45
Футбол
«Уфа» расторгла контракт с Ванеком
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским полузащитником команды Ондржеем Ванеком.
Обновлено в 07:06