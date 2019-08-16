Футбол

«Тамбов» обыграл «Краснодар» в матче молодежных командСпорт-Экспресс 11:59

Тамбов — Краснодар
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Саранск, Мордовия Арена
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В матче шестого тура молодежного первенства России «Тамбов» обыграл «Краснодар» (2:0). В составе победителей отличились Денис Скрыпников и Игорь Дворяшин. «Тамбов» набрал 12 очков и на данный момент занимает второе место.
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