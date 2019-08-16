Футбол
«Тамбов» обыграл «Краснодар» в матче молодежного первенстваVtambove.ru 04:05
Футболисты «Тамбова» принимали на стадионе «Локомотив» команду «Краснодар-М». Шестой тур молодежного первенства РПЛ закончился победой со счетом 2:0. На 6-й минуте матча Денис Скрыпников открыл счет, забив мяч в дальний от вратаря угол.
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«Тамбов» победил «Краснодар» в молодежном первенстве и поднялся на 2-е место в таблице
Sport24.ruвчера в 11:54
«Тамбов» одержал победу над «Краснодаром» в матче молодежного первенства
Советский спортвчера в 12:12
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