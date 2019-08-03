Футбол

«Тамбов» обыграл «Арсенал» в матче молодежных командSportbox.RU 09:56

Тамбов — Арсенал (Тула)
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Саранск, Мордовия Арена
Молодежная команда «Тамбова» одержала победу над «Арсеналом» в матче 4-го тура. Футболисты хозяев Денис Скрыпников и Александр Шурлов дважды поразили ворота пушкарей во втором тайме. Игроки тульской команды ответить результативными действиями не смогли.
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«Тамбов» обыграл «Арсенал» в матче молодежных команд

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