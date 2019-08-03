Футбол

«Тамбов» обыграл «Арсенал» в матче молодежных командМатч ТВ 09:56

Молодежная команда «Тамбова» одержала победу над «Арсеналом» в матче 4-го тура. Футболисты хозяев Денис Скрыпников и Александр Шурлов дважды поразили ворота пушкарей во втором тайме. Игроки тульской команды ответить результативными действиями не смогли.
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«Тамбов» обыграл «Арсенал» в молодежном первенстве

Sport24.ru10:03

«Тамбов» победил тульский «Арсенал» в матче молодежного первенства России

РИА Новости10:35

«Тамбов» обыграл «Арсенал» в матче молодежного первенства

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«Тамбов» обыграл «Арсенал» в матче молодежных команд

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«Тамбов» обыграл «Арсенал» в матче молодежных команд

Sportbox.RU09:56

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Евро-футбол.ру10:22
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