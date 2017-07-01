Футбол

«Молодежка» тульского «Арсенала» сегодня сразится с «Тамбовом»Тульские новости 07:14

Тамбов — Арсенал (Тула)
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Саранск, Мордовия Арена
Сегодня, 3 августа, состоятся очередные матчи молодежного первенства России по футболу. В Тамбове местный одноименный клуб сыграет со сверстниками из тульского "Арсенала".
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