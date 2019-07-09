Футбол

«Тамбов» объявил о переходе Маркелова из «Анжи»Sport24.ru 04:54

Полузащитник Иван Маркелов, последние два года выступавший за «Анжи», подписал контракт с «Тамбовом». Соглашение рассчитано на один сезон, сообщается на официальном сайте дебютанта Премьер-лиги.
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«Тамбов» объявил о переходе Маркелова из «Анжи»

Sport24.ru04:54

«Тамбов» объявил о переходе Маркелова

Советский спорт04:50

Маркелов перешел из «Анжи» в «Тамбов»

Soccer.ru04:53

Маркелов перешел из «Анжи» в «Тамбов»

Sports.ru05:20

Маркелов перешел из «Анжи» в «Тамбов»

Спорт-Экспресс04:57

«Тамбов» объявил о переходе Маркелова

Матч ТВ05:31

Бывший полузащитник «Анжи» подписал контракт с «Тамбовом»

Чемпионат04:49
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