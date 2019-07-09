Футбол
«Тамбов» объявил о переходе Маркелова из «Анжи»Sport24.ru 04:54
Полузащитник Иван Маркелов, последние два года выступавший за «Анжи», подписал контракт с «Тамбовом». Соглашение рассчитано на один сезон, сообщается на официальном сайте дебютанта Премьер-лиги.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:56, Вашингтон
Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 14:50
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проводятся обыски
Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Футбол
Грабители ворвались в дом Старриджа и украли собаку
Обновлено в 07:19
Спорт
МОК приветствовал участие ВАДА в операции Европола
Международный олимпийский комитет одобрительно отнёсся к участию Всемирного антидопингового агентства в операции «Вирибус», в ходе которой были успешно ликвидированы 17 организованных преступных групп, причастных к торговле контрафактными лекарствами и допингом по всей Европе.
Обновлено в 06:49
Авто
Китайский автопроизводитель JAC Motors оштрафован за мошенничество
Китайский автопроизводитель Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. (JAC Motors) был оштрафован на 170 млн юаней ($24,7 млн) в связи с мошенничеством вокруг выбросов в атмосферу, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.
Обновлено в 03:14
Общество
Россияне выступают за продление программы материнского капитала
Почти половина опрошенных (46%) потратили бы материнский капитал на лечение матери или ребенка, сделать ремонт в своем жилище за счет субсидии хотели 17% россиян.
Обновлено в 07:29
Экономика
Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в Сбербанке
Молодых инвесторов в возрасте от 18 до 25 лет интересуют серьезные финансовые инструменты, более 80% из них инвестируют в облигации, говорится в исследовании Сбербанка.
Обновлено в 04:43
Происшествия
ЕСПЧ присудил первую компенсацию жертве домашнего насилия из России
Европейский суд по правам человека присудил 25 875 евро Валерии Володиной из Ульяновска, которая жаловалась, что в полиция и суды не смогли ее защитить от домашнего насилия.
Обновлено в 07:02
Общество
В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
Обновлено в 03:33
Экономика
Эксперты заявили о риске дефолта в США в сентябре
Соединённые Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений.
Обновлено вчера в 23:20
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Политика
Помощника полпреда президента обвиняют в передаче данных Польше
Как пишет Znak.com со ссылкой на два информированных источника, дело госизмене на помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева завели из-за передачи Польше информации с заседаний Совета безопасности.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
ЖКХ
Ливни затопили дороги Петербурга
Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Певица поведала о том, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 12:26
Экономика
«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино
Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Зеленский заявил, что русский язык на Донбассе запрещать не будут
Президент Украины Владимир Зеленский высказался в защиту русского языка на Донбассе.
Обновлено вчера в 23:37
Авто
Новый Volkswagen Golf получит версию GTI
Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Технологии
Сервис знакомств запускают «МегаФон» и Tinder
В партнерстве с Tinder сервис знакомств начинает развивать «МегаФон».
Обновлено в 02:57
Политика
Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной
Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Транспорт
Метро в Мюнхене перестало работать из-за забастовки сотрудников
Движение наземного и подземного транспорта в Мюнхене ограничено, а где-то совсем прекращено из-за забастовки сотрудников Мюнхенского транспортного общества (MVG).
Обновлено в 06:43
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Экономика
Работающим пенсионерам поднимут пенсию
С 1 августа будет произведен автоматический перерасчет страховой пенсии пожилым гражданам, которые в 2018 г. продолжали трудовую деятельность.
Обновлено вчера в 03:47